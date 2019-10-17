Минэкологии Башкирии пока не собирается расторгать контракты с региональными операторами ТКО

Министерство природопользования и экологии Башкирии пока не планирует расторгать 10-летние договоры с регоператорами по обращению с твердыми коммунальными отходами, отобранными на конкурсе в 2018 году, сообщил журналистам глава ведомства Урал Искандаров. В течение года власти региона высказывали претензии к одному из четырех регоператоров — компании «Дюртюлимелиоводстрой» (входит в федеральную группу «Мехуборка» Максима Фурманова). «Контракт действует, никто с ними не расторгает»,— заявил по этому поводу Урал Искандаров.

Директор «Дюртюлимелиоводстроя» Евгений Юдинцев подтвердил "Ъ-Уфа", что переговоры о расторжении контракта не ведутся.

Министр, комментируя качество работы регоператоров, сообщил, что они «стараются» и в целом «пока справляются».

С нового года власти планируют пересмотреть тариф на услуги по обращению с ТКО. По предположению управляющего директора ООО «Эко-сити» Артема Киреева, он вырастет незначительно, на величину инфляции. В то же время председатель Союза экологов республики Александр Веселов ранее сообщал, что обсуждается повышение платы на сбор мусора в республике с 70 до 95 руб. с человека в месяц, то есть на 35%.

«Дюртюлимелиоводстрой» заключил в 2018 году с минэкологии республики два 10-летних контракта общей стоимостью более 6 млрд руб. на обслуживание двух территориальных зон — северо-западной и Межгорье. Помимо него в республике работают еще три регоператора: МУП «Спецавтохозяйство по уборке города Уфы», ООО «Эко-сити» и ООО «Экология Т».

Влада Шипилова