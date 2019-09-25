«Мехуборку» ведут на свалку

Один из четырех башкирских регоператоров по обращению с ТКО — компания «Дюртюлимелиоводстрой» (входит в группу «Мехуборка» бизнесмена Константина Жаркевича) может уйти с местного рынка. Работа компании, имеющей в регионе два 10-летних контракта стоимостью более 6 млрд руб., систематически подвергается критике властей. Накануне глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что качество работы предприятия «выходит за все рамки». В ходе избирательной кампании он вообще пообещал передать территорию «Дюртюлимелиоводстроя» «другой структуре». Как выяснил „Ъ“, речь может идти о новом локальном операторе, владелец которого связан с депутатом горсовета Уфы Иосифом Марачем. Сам бизнесмен, впрочем, заявил, что мусорным рынком не интересуется.

Власти Башкирии выдвинули ультиматум местной «дочке» федеральной группы «Мехуборка» Константина Жаркевича — компании «Дюртюлимелиоводстрой» (с 2017 года контролируется предпринимателем, членом совета директоров ГК «Мехуборка» Максимом Фурмановым). По договору с министерством экологии и природопользования республики компания занимается сбором мусора во второй и пятой территориальных зонах (северо-запад республики). Стоимость заключенного с ней 10-летнего контракта превышает 6 млрд руб.

Накануне на оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что «то, что творится в зоне ответственности „Дюртюлимелиоводстроя“, уже выходит за все рамки», и пообещал «жесткие меры», если ситуация не исправится за месяц. При этом, добавил глава, у него «нет задачи кого-то выгонять».

Это не первые слова критики от господина Хабирова в адрес регоператора. В начале сентября на предвыборных дебатах он заявлял как о решенном вопросе, что на эту территорию «зайдет другой человек, другая структура».

Правда, тогда врио главы упоминал о «нерадивом операторе», работающем на «северо-востоке», а не на северо-западе, и в «Дюртюлимелиоводстрое» поспешили заверить общественность, что критика была адресована другому участнику рынка.

Сомнений в том, что власти недовольны работой именно «дочки» «Мехуборки», не оставил руководитель администрации республики Александр Сидякин. В понедельник он сообщил, что с представителем группы «Мехуборка» был «интенсивный разговор». А заместитель министра экологии Нияз Фазылов заявил, что после этого компания начала гасить долги и покупать спецтехнику.

«Дюртюлимелиоводстрой» обслуживает Нефтекамск, Агидель, ЗАТО Межгорье и 12 районов Башкирии. Группа компаний «Мехуборка» Константина Жаркевича, по данным ее официального сайта, работает на рынке ТКО еще в шести регионах РФ, включая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Нижегородскую область и Татарстан.

Чиновники муниципальных администраций, где работает регоператор, в основном подтвердили „Ъ“ претензии к компании. В администрации Нефтекамска, например, сообщили, что недостатки в работе оператора летом отразились на предвыборных настроениях людей: «Дюртюлимелиоводстрой» срывал графики вывоза мусора, рассылал квитанции с завышенной оплатой за сбор ТКО — за несуществующих жильцов или даже умерших родственников, и это вызывало недовольство у избирателей.

Кроме того, сказал собеседник в мэрии Нефтекамска, региональный оператор не выполняет инвестпрограмму: свозит мусор на полигон без сортировки, хотя обещал построить сортировочную линию.

В администрации Агидели недовольны, что регоператор до сих пор не разослал квитанции за август, из-за чего льготники не могут получить субсидии за коммунальные платежи: этот документ входит в обязательный пакет для МФЦ. Кроме того, «Дюртюлимелиоводстрой» не оплатил услуги местного ЕРКЦ за рассылку квитанций и услуги транспортной компании, вывозившей мусор.

В администрации Бирского района сообщили, что вывоз мусора организован «более-менее нормально», и есть даже прогресс: он вывозится на селе, где раньше были стихийные свалки. Однако регоператор выставил местным жителям плату 70 руб. в месяц с каждого вместо 35 руб., отметил чиновник района. Впрочем, добавил он, в октябре компания обещает сделать перерасчет.

В администрации ЗАТО Межгорье претензий к работе предприятия нет: компания за свой счет даже закупила контейнеры, что должна была сделать администрация.

Сборы платежей с населения за сбор мусора, по словам опрошенных чиновников, в их муниципалитетах варьируется от 50 до 54%, но договоры с юрлицами заключены лишь на 10%.

Генеральный директор «Дюртюлимелиоводстроя» Евгений Юдинцев считает, что к компании предъявляются претензии «переходного периода» — такие же, как и к другим регоператорам. «И в Уфе не идеальная работа. Я уж не говорю про деревни, где она раньше никогда не велась. Наладить все по одному щелчку нереально: есть населенные пункты, где вообще нет контейнеров»,— отметил он. Менеджер добавил, что регоператоры работают в тяжелых финансовых условиях, так как тариф не компенсирует расходы, а юрлица не заключают договоры, так как «раньше просто складировали мусор на площадках физлиц и не платили за него».

Между тем на рынке обращения с ТКО обсуждают вариант замены «Дюртюлимелиоводстроя» на нового местного оператора — АО «Спецавтохозяйство по уборке города». Компания образована в марте и принадлежит Сергею Шилову и Наталье Ярмилко — супруге предпринимателя Андрея Ярмилко (год назад сообщал о планах запуска в Давлекановском районе Башкирии первого местного завода по переработке пластика, ПЭТ-бутылок и полиэтилена стоимостью 1,2 млрд руб.). Название АО похоже на название МУП «Спецавтохозяйство по уборке города Уфы» — регоператора, работающего по контракту с минэкологии в уфимской зоне. Так как господин Шилов через компанию «Артан» связан с бизнесменом, депутатом горсовета Уфы Иосифом Марачем, участники рынка предположили, что тот решил заняться мусорной темой.

Господин Марач эти намерения не подтвердил и поблагодарил „Ъ“ «за проверку слухов».

Председатель Союза экологов республики Александр Веселов отмечает, что уход с рынка грозит «Дюртюлимелиоводстрою» крупными санкциями. «Это большие потери — и вложенных средств, и банковской гарантии. Думаю, речь может идти о сумме около 100 млн руб.»,— отметил он. По мнению собеседника, претензии к компании раздуты: «Во-первых, в республике сильно занижены тарифы. Работать по ним нерентабельно. Кроме того, это единственный регоператор в республике, у которого нет своих полигонов». Эксперт добавил, что «муниципальные чиновники изначально относились к москвичам негативно», а когда Радий Хабиров на дебатах объявил о смене регоператора, собираемость платежей на этой территории упала до 30%. «С января, по моим данным, плату на сбор мусора в республике повысят с 70 до 95 руб. в месяц. В этих условиях, конечно, рынок становится гораздо более привлекательным для новых игроков»,— заключил собеседник.

Влада Шипилова