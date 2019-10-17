Минфин США пригрозил Турции новыми санкциями

Вашингтон готов усилить экономическое давление на Анкару, если она не прекратить наступление на северо-востоке Сирии, заявил министр финансов Стивен Мнучин. Ранее США уже ввели санкции против двух турецких министерств и нескольких членов высшего руководства страны. Кроме того, они повысили экспортные пошлины на турецкую сталь.

«Дополнительные санкции будут введены, если не введут режим прекращения огня»,— сказал господин Мнучин журналистам (цитата по AFP). Он добавил, что у ведомства есть «широкие полномочия».

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Цель наступления — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны»), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана. Военная операция вызвала обеспокоенность у многих стран, в частности, о своих опасениях заявили члены Совбеза ООН.

Подробнее о развитии конфликта — в материале “Ъ” «Турецкую сталь испытают на прочность».