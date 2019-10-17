СМИ узнали о письме Трампа к Эрдогану с призывом «не быть дураком»

Президент США Дональд Трамп в день начала военной операции на северо-востоке Сирии отправил письмо турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором призывал его «не быть суровым парнем» и «не быть дураком». Текст документа оказался в распоряжении CNN.

«Давайте заключим хорошую сделку! Вы не хотите быть ответственными за убийство тысяч людей, и я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики — а я буду <…> я многое сделал для того, чтобы решить ваши проблемы»,— написал господин Трамп. — «Не подведите мир».

По словам американского лидера, для истории это будет положительное событие, если сделать все правильно и гуманно. «И наоборот вы будете выглядеть дьяволом, если хорошие вещи не произойдут. Не будьте суровым парнем. Не будьте дураком!» — призвал господин Трамп.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Цель наступления — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны»), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана.

Военная операция стала причиной серьезного кризиса в отношениях Турции с США и их союзниками по НАТО. В качестве меры противодействия Вашингтон ввел санкции против двух турецких министерств и нескольких членов высшего руководства страны. Также США повысили экспортные пошлины на турецкую сталь.

Подробнее о развитии конфликта — в материале “Ъ” «Турецкую сталь испытают на прочность».