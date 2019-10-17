Осужденный по «дадинской статье» и фигурантка дела «Нового величия» поженились в СИЗО

Фигурантка дела «Нового величия» Анна Павликова вышла замуж за осужденного на четыре года по «дадинской статье» (ст. 212.1 УК РФ) Константина Котова. Церемония бракосочетания состоялась в СИЗО «Матросская тишина», рассказала сестра невесты Анастасия Павликова.

«Только что церемония бракосочетания, проходившая около получаса, завершилась. Анна вышла из СИЗО-1 в свадебном платье и уже с кольцом. Константину поставили штамп в паспорте в изоляторе, Анна чуть позже получит его в ЗАГСе»,— сказал госпожа Павликова (цитата по «РИА Новости»).

О намеченной свадьба стало известно в день рассмотрения апелляции на приговор Константину Котову. Молодожены начали общаться, когда госпожу Павликову арестовали, а после ее перевода под домашний арест они общались во время прогулок.

Напомним, Константина Котова приговорили к четырем годам колонии общего режима за участие в четырех несанкционированных акциях (ст. 212.1 УК РФ — нарушение правил проведения митингов).

Активист Константин Котов Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Анна Павликова является подсудимой по делу «Нового величия». Ее обвиняют в создании экстремистской организации с целью свержения конституционного строя (ст. 282 УК РФ).

О приговоре Константина Котова читайте в публикации “Ъ” «Четыре года за четыре протеста».

О процессе по делу «Нового величия» — в публикации “Ъ” «На экстремистскую организацию материала пока не хватает».