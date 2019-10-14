Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту «московского дела» Котову

Мосгорсуд признал законным приговор Константину Котову, которого Тверской районный суд Москвы приговорил к четырем годам колонии общего режима за участие в четырех несанкционированных акциях (ст. 212.1 УК РФ — нарушение правил проведения митингов), передает корреспондент “Ъ” из зала суда. Адвокаты намерены оспорить решение.

Жалобу на приговор подала защита Константина Котова. Прокурор на апелляции назвал приговор Тверского суда законным и обоснованным, а наказание в виде четырех лет — «полностью соответствующим тяжести предъявленного обвинения».

На заседании в Мосгорсуде интересы Константина Котова представляли 12 адвокатов. В своих выступлениях защитники обращали внимание на решение Конституционного суда по жалобе Ильдара Дадина — первого осужденного по ст. 212.1, который впоследствии подал конституционную жалобу. Согласно решению КС, уголовное преследование по ст. 212.1 возможно, если действия лица влекут вред гражданам.

«В деле нет доказательств нарушения правил митинга. Суд первой инстанции не учел позицию Конституционного суда, что должна быть присуща криминальная общественная опасность»,— выступал за оправдание Константина Котова один из его адвокатов — Михаил Бирюков. По его словам, в деле нет доказательств того, что действия Константина Котова на акции угрожали безопасности граждан.

Защита просила исследовать доказательства, которые были представлены суду первой инстанции, допросить свидетелей и просмотреть видеозаписи. Их ходатайство председательствующая судья Нина Шарапова удовлетворила частично: на суде допросили журналистку радио «Свобода» Алину Пинчук, которая освещала акцию 10 августа, а также просмотрели две видеозаписи — с акции 2 марта 2019 года у здания МГУ и с акции 10 августа.

Сам Константин Котов участвовал в процессе по видеосвязи из СИЗО. «Виновным себя не признаю. Приговор основан на лжи сотрудников полиции и Росгвардии. <...> Политически мотивированное дело в отношении меня должно быть прекращено. Я требую оправдания. Никто и никогда не должен быть приговорен по моей статье. Ее быть не должно»,— заявил он в прениях. После его речи в зале заседаний и в зале трансляции раздались аплодисменты.

Поддержать Константина Котова в Мосгорсуд пришли несколько десятков человек. Среди них были: член СПЧ Екатерина Шульман, священник Алексей Уминский, Ильдар Дадин, бывшие фигуранты «московского дела» Владислав Барабанов, Даниил Конон, Алексей Миняйло, сотрудник ФБК Николай Ляскин.

На апелляцию также пришла Анна Павликова. Она является подсудимой по делу «Нового величия». Ей назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Чтобы посетить сегодняшнюю апелляцию, она получила специальное разрешение. По словам матери госпожи Павликовой, ее дочь и Константин Котов подали заявление о браке.

Те, кто не смог попасть в зал заседаний, наблюдали за апелляций в зале, где была организована прямая трансляция на двух экранах. Зал был заполнен до отказа. Те, кому не хватило мест, сидели на полу и за экранами с трансляцией. Покидающие зал люди скандировали: «Свободу Котову!»

Подробнее о рассмотрении апелляции — в публикации “Ъ” «Четыре года за четыре протеста».

Роман Дорофеев