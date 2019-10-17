Депутаты Екатеринбурга просят снизить ставку налога на имущество организаций до 0,15%

Депутаты екатеринбургской думы намерены дополнить свое обращение к свердловскому губернатору о налоге на имущество организаций просьбой установить для него конкретную ставку — 0,15%. Соответствующую инициативу сегодня одобрили комиссии думы по бюджету и по экономическому развитию, включили этот вопрос в проект повестки заседания думы.

Напомним, сейчас правительство Свердловской области рассматривает резонансный проект об изменении налоговой ставки на имущество организаций в связи с принятием новой системы кадастровой оценки недвижимости. Сейчас ставка налога на имущество организаций составляет 2%. Накануне екатеринбургские депутаты подготовили обращение к губернатору и региональному парламенту с просьбой сделать ставку дифференцированной, а участники рынка хотят снизить ее до 0,5–1%. По их мнению, с налог на имущество для некоторых юрлиц увеличится на 40% и более, а это нанесет «большой удар по бизнесу и задушит его». В Свердловской области переход на кадастровую систему оценки имущества физических и юридических лиц запланирован с 1 января 2020 года.

С инициативой снижения ставки выступили приглашенные на заседание комиссий участники рынка. «Мы провели круглый стол и направили письмо депутатам с предложением не просто снизить ставку, но снизить до 0,15%. Эта ставка была просчитана, и 40 бизнес-объединений к нам присоединились»,— подчеркнул гендиректор свердловского союза малого и среднего бизнеса Вячеслав Архангельский. Директор ТЦ «Микрон» Борис Зырянов добавил, что в обращении необходимо указать, что налоги бизнеса вырастут «в несколько десятков тысяч раз», что будет сопоставимо с доходностью объекта. «Необходимо также отметить падение доходов бюджета от рынка недвижимости. Рынок недвижимости развалится»,— полагает он.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх предложила городским депутатам «подать пример губернатору», самостоятельно снизив налоги для индивидуальных предпринимателей. «Из текста вашего обращения не совсем понятна ваша позиция. Часть владельцев площадей в пятитысячниках — индивидуальные предприниматели. Подайте пример губернатору, примите налоговую ставку для них 0,15%»,— предложила госпожа Артюх. Депутаты на предложение не ответили.

Подробнее об обращении депутатов думы Екатеринбурга к региональным властям — в материале “Ъ-Урал” «Кадастр вступает в права»