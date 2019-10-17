Кадастр вступает в права

Правительство Свердловской области рассматривает резонансный проект об изменении налоговой ставки на имущество организаций в связи с принятием новой системы кадастровой оценки недвижимости. Депутаты думы Екатеринбурга подготовили обращение к губернатору и региональному парламенту с просьбой сделать ставку дифференцированной, а участники рынка хотят снизить ее до 0,5–1%. По их мнению, рост налогов нанесет «большой удар по бизнесу и задушит его».



Проект закона об изменении налоговой ставки в связи с переходом на новую систему налогообложения будет рассмотрен на заседании регионального правительства 17 октября. Власти уверены, что переход на исчисление по кадастровой стоимости сделает сумму налогов «соразмерной и справедливой».

В Свердловской области переход на кадастровую систему оценки имущества физических и юридических лиц планируется осуществить с 1 января 2020 года. Ранее налог исчислялся от инвентаризационной стоимости. Согласно Налоговому кодексу РФ, налоговая ставка на жилые помещения составит от 0 до 0,3% от кадастровой стоимости имущества, на помещения юридических лиц — 2%. При этом ежегодный рост налога не будет превышать 10%. Ранее заместитель директора регионального Центра кадастровой оценки Елена Топал рассказала “Ъ-Урал”, что на Урале кадастровая стоимость зданий увеличится на 4,85%, стоимость жилых помещений — почти на 30%, нежилых — на 80%. Предполагается, что новый порядок снизит налоги для физлиц, но для ряда торговых центров рост может составить десятки миллионов рублей. Для недвижимого комплекса зданий, зарегистрированных как единый объект, налоговый вычет в сумме составит 1 млн руб.

Депутаты думы Екатеринбурга подготовили обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и региональному заксобранию. По их мнению, изменение системы налогообложения приобретает широкий общественный резонанс среди предпринимательского сообщества. «Увеличение налоговой нагрузки отразится на субъектах, ведущих хозяйственную деятельность и приведет к снижению инвестиционной активности и производительности труда»,— говорится в письме. Депутаты уверены, что местные и федеральные предприниматели находятся в неравных конкурентных условиях. «Федеральные торговые сети, как правило, арендуют объекты недвижимости и, как следствие, не платят налог на имущество. Пострадает и малый бизнес, который осуществляет свою деятельность в небольших помещениях, расположенных в административно-деловых центрах»,— сообщается в обращении. Чтобы облегчить нагрузку на бизнесменов, депутаты предлагают снизить ставку и установить дифференцированный подход, как по налоговым ставкам для физических лиц. Обращение будет рассмотрено на совместном заседании комиссий гордумы по бюджету и по экономическому развитию 17 октября.

Участники рынка уверены, что при 2%-ной налоговой ставке коммерсанты не будут получать прибыль. «Это будет огромный удар по бизнесу. Сегодня арендная ставка по городу 500 руб. за 1 кв.м. Если вычесть налог на имущество по кадастровой стоимости, коммунальные платежи, то собственнику помещения остается 12 руб. вместо 500 руб.»,— пояснил генеральный директор ТРЦ «Антей» Андрей Гавриловский. По его словам, сумма налога увеличится, если собственник, кроме помещения, владеет коридорами, туалетами, техническими помещениями и парковкой. «Если налог платить еще и на это, то все коммерсанты попадают в капитальный минус»,— уверен бизнесмен. По его данным, кадастровая стоимость «Антея» общей площадью 25 тыс. кв.м более 2,9 млрд руб. При ставке в 2% налог составит 58,5 млн руб.

Как сообщил Андрей Гавриловский, четыре года назад, когда ТРЦ «Антей» был включен в пилотный проект по кадастровой оценке недвижимости, четыре собственника помещений обанкротились. Он считает, что в результате введения налога коммерсанты не смогут найти арендаторов. «Этим налогом власти могут задушить бизнес. Нам предлагают отдавать в аренду по стоимости 1 тыс. руб. за 1 кв.м, но никто не берет даже за 500 руб. Поэтому многие бизнесмены по городу вынуждены сдавать площади МФЦ за коммунальные платежи»,— рассказал господин Гавриловский. По его мнению, для выхода из ситуации необходимо уговорить депутатов Екатеринбурга и области не принимать подобные законы или снизить ставку до 0,5–1%.

Председатель областного союза предпринимателей малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков считает, что ставку необходимо понизить до 0,1–0,15%. «Это самая острая проблема для бизнеса. Если ставку примут на уровне 2%, то налоги увеличатся до фантастики и около 50% рынка обрушится. Он не выдержит нагрузки»,— уверен он.

Анастасия Реутова