Песков: инцидент с американскими дипломатами в Северодвинске — не вопрос Кремля

Снятие с поезда в Северодвинске троих американских дипломатов не является вопросом Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Дипломаты были сняты с поезда в Архангельской области, так как у них не оказалось разрешения на въезд на режимную территорию.

«Это не вопрос Кремля, это вопрос режима пребывания здесь дипломатов из США,— сказал господин Песков.— Вы знаете, что есть определенные процедуры, связанные с системой уведомления, связанные с поездками, есть также режим определенных территорий, предприятий, который все должны соблюдать, и есть работа наших соответствующих служб, которые этот режим обеспечивают».

Ранее МИД заявил, что направит США ноту в связи с этим инцидентом. «Поездка была согласована, но пункт назначения был Архангельск, а они каким-то образом оказались около Северодвинска»,— объясняли в МИДе.

16 октября трех американских дипломатов сняли с поезда Нёнокса-Северодвинск в Архангельской области. У них не оказалось разрешения на въезд на режимную территорию. Их подозревают в административном правонарушении по п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. В посольстве США в Москве сообщили “Ъ”, что «дипломаты находились в официальной служебной командировке и заранее должным порядком уведомили Министерство обороны РФ о своем маршруте». Российский МИД подтвердил “Ъ”, что американские дипломаты находились в официальной поездке и уведомили Минобороны о своих планах, но заявляли о планах посетить Архангельск.

Подробнее об инциденте читайте в публикации “Ъ FM” «Американские дипломаты спутали маршруты».