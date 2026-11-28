По данным правоохранителей, сообщение об инциденте поступило в дежурную часть около 11.30 по местному времени (7.30 по московскому) 27 ноября. Примерно в 4.00 (00.00 мск) в номере произошла ссора. Спустя несколько часов подозреваемый спустился к персоналу отеля и сообщил, что женщина умерла.