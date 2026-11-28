Россиянка погибла в отеле Таиланда после ссоры с гражданином Индии
В таиландском курортном городе Паттайя в номере отеля обнаружено тело 27-летней гражданки России. Об этом ТАСС сообщили в полиции провинции Чонбури. В ее убийстве подозревается гражданин Индии.
По данным правоохранителей, сообщение об инциденте поступило в дежурную часть около 11.30 по местному времени (7.30 по московскому) 27 ноября. Примерно в 4.00 (00.00 мск) в номере произошла ссора. Спустя несколько часов подозреваемый спустился к персоналу отеля и сообщил, что женщина умерла.
Как отметил полицейский, «в номере были обнаружены следы борьбы». Точная причина смерти женщины пока не установлена, этим занимаются судмедэксперты. Тело направлено на вскрытие.
По информации Telegram-канала «112», рядом с погибшей лежали разбитое зеркало и осколки, в комнате были найдены следы крови. Подозреваемый, пишут местные СМИ, был возлюбленным погибшей. По его словам, во время ссоры они подрались.