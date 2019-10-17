Обследование в суде Каспийска проведено с санкции Верховного суда Дагестана

В среду, 16 августа, коллегия Верховного суда Дагестана дала управлению ФСБ по Дагестану согласие на проведение оперативно-разыскных мероприятий в кабинете судьи Каспийского городского суда, сообщила пресс-служба ВС республики. На основании этого решения с 15:30 до 17:30 в кабинете судьи был проведен обследование.

В ходе обследования сотрудники управления ФСБ изъяли системный блок и пистолет ПМ. По данным источника “Ъ” в правоохранительных органах, изъятый пистолет Макарова — это служебное оружие судьи.

В Верховном суде не сообщили, по какой статье Уголовного кодекса РФ возбуждено уголовное дело и кто проходит по нему в качестве подозреваемого.

По сообщению пресс-службы МВД по Дагестану, мероприятия, проведенные сотрудниками правоохранительных органов в Каспийском городском суде, никакого отношения к деятельности суда не имели.

Юлия Рыбина, Махачкала