ТАСС: в Каспийском суде Дагестана изъяли документы в рамках уголовного дела

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в Каспийский городской суд, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, в здании суда происходила выемка документов.
«В среду в Каспийском городском суде были проведены оперативные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела: обыски и выемка документов»,— сказал собеседник агентства.
Официально об обысках в Каспийский городской суде не сообщалось.
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