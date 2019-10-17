ГИБДД поддержала увеличение предельной скорости на платных дорогах до 130 км/ч

ГИБДД выступила за то, чтобы поднять лимит скорости на платных дорогах до 130 км/ч, передает корреспондент “Ъ”. Такое заявление сделал начальник ГИБДД Михаил Черников на международной выставке «Дорога-2019» в Екатеринбурге.

«С руководителем "Автодора", я думаю, в ближайшее время решим вопрос по платным дорогам, по автострадам и будем постепенно доводить скорость до 130 км/ч»,— сказал господин Черников. По его мнению, при увеличении разрешенной максимальной скорости на платных дорогах не будет ДТП.

Ранее российский Дорожный научно-исследовательский институт начал готовить по заказу Росавтодора документ о новом ГОСТе, позволяющем устанавливать на дорогах скоростной лимит 130 км/ч. Сейчас, согласно ПДД, скорость на автомагистрали для легковых авто и мотоциклов ограничена 110 км/ч.

Подробности — в публикации “Ъ” «Росавтодор разгоняется до 130 км/ч».