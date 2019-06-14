Росавтодор разгоняется до 130 км/ч

В России впервые будет утвержден ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч. Документ по заказу Росавтодора готовит Российский дорожный научно-исследовательский институт. Для введения такого скоростного режима на шоссе не должно быть очагов аварийности, глубокой колеи, при этом во время снегопада и ливней допустимая скорость должна ограничиваться. Этим же стандартом рекомендуется сужать левые полосы на многополосных магистралях с 3,75 м до 3,5 м: это нужно для выравнивания скоростей в потоке.

Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса РФ подготовил проект нового стандарта, который установит требования к организации движения на автомагистралях и скоростных автодорогах. В августе новый ГОСТ планируется утвердить. “Ъ” удалось ознакомиться с текстом документа.

Согласно ПДД, напомним, скорость на автомагистрали (при отсутствии иных знаков) ограничена 110 км/ч для легковых авто и мотоциклов, для грузовиков массой более 3,5 т — 90 км/ч. На автомагистралях запрещено двигаться на мопедах, тракторах и велосипедах, запрещена также остановка вне специальных площадок. По решению собственника дороги, говорится в правилах, лимит может быть поднят до 130 км/ч. Такие участки сегодня есть только у «Автодора» (госкомпания, курирующая платные дороги): пять — на М4, два — на М11 (еще два планируется построить). У Росавтодора (Федеральное дорожное агентство) есть планы поднять скорость до 90–110 км/ч на 44 участках федеральных дорог.

Высокие скорости, как правило, разрешают на дорогах первой категории, к ней относится 12% (около 6 тыс. км) федеральных дорог. При этом документальных критериев по введению такого скоростного режима не существует, отмечают разработчики стандарта, новый ГОСТ их вводит впервые. Прежде всего, на участке в течение года не должно быть очагов ДТП (не более трех аварий на километровом отрезке). Колейность допускается глубиной не более 15 мм. Здесь должны применяться знаки переменной информации (информационные табло, как на МКАД), чтобы владелец дороги на время ливня, шторма, метели мог понизить лимит скорости (эта обязанность владельца тоже будет закреплена в стандарте). Подобное правило, отметим, уже применяется «Автодором» на ряде участков. Режим 130 км/ч может вводиться как на всей дороге, так и в одном направлении в зависимости от времени суток, дня недели, месяца. При обнаружении чрезмерной колейности или повышенной аварийности повышенный скоростной режим отменяется.

Новый ГОСТ также вводит требования к зонам для остановки: если ширина обочины меньше 1,5 м, то каждые 3–5 км (в зависимости от количества полос) на дороге должны быть организованы площадки не менее 3,75 м шириной, отделенные от проезжей части широкой разделительной полосой. ГИБДД давно говорит о проблеме наездов на стоящий вдоль магистралей транспорт. Одно из таких ДТП произошло 10 июня в Тульской области на М4: грузовик на полном ходу въехал в колонну машин МЧС, пять спасателей госпитализировали. Стандарт также рекомендует сужать левые полосы на шести- и более полосных магистралях с нынешних 3,75 м до 3,5 м для «выравнивания» скоростей движения транспорта.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, лимит в 130 км/ч на европейских автомагистралях действует на дорогах Франции, Дании и Германии, в остальных странах — 100–120 км/ч. При этом наблюдается тенденция к ограничению скоростей. С 1 июля 2018 года во Франции на автодорогах, не относящихся к магистралям, скорость была снижена с 90 км/ч до 80 км/ч. В Германии, известной своими автобанами с «безлимитными» скоростными режимами, количество таких дорог за последние годы сократилось.

Разработка нового стандарта ведется на фоне дискуссии между правительством, ГИБДД, Минтрансом и экспертами по поводу ограничений скорости. Власти Москвы настаивают на отмене «нештрафуемого» порога в 20 км/ч. Госдума и правительство говорят о ревизии действующих скоростных режимов, после которых можно вводить ограничения. Решений пока не принято (“Ъ” рассказывал об этом 11 июня).

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что новый ГОСТ «теоретически» нужен, однако немногие российские магистрали будут соответствовать его требованиям. «Например, на многих участках трасс М4, где можно двигаться со скоростью 130 км/ч, колея явно глубже 15 мм,— говорит он.— Получается, на этом основании нужно отменять скоростной режим и демонтировать знаки, а после ремонта ставить обратно?» Он также обратил внимание, что электронные табло носят рекомендательный характер для водителей: в ПДД лишь говорится о необходимости соблюдения знаков. Если в стандарте установить чрезмерно жесткие требования к скоростным участкам, то режим в 130 км/ч получится ввести на небольшом количестве дорог, отмечает юрист, эксперт по безопасности движения Катерина Соловьева. «Водители будут вынуждены "тащиться" со скоростью 90 км/ч на нормальному четырехполосному шоссе,— говорит она.— Это, конечно, будет провоцировать водителей на нарушения скорости, что наверняка создаст почву для злоупотреблений владельцев камер».

Иван Буранов