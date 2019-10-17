3,8 процента — к этому уровню приблизилась годовая инфляция по итогам четырех недель подряд нулевого изменения индекса потребительских цен, зафиксированного Росстатом на 14 октября, оценил вчера «Интерфакс». С января потребительские цены выросли на 2,3%. Отметим, 15 октября ЦБ в аналитической записке о динамике потребительских цен подтвердил, что в сентябре инфляция по факту совпала с целью регулятора (4%), при этом уже к концу прошлого месяца в ЦМАКП отмечали ее уход ниже этого уровня (см. “Ъ” от 26 сентября). Последний раз годовая инфляция была на отметке 3,8% в конце декабря 2018 года, после этого все время превышала ее, достигнув максимума в 5,3% в марте на фоне повышения НДС с начала года.