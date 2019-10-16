Эрдоган передумал и все-таки встретится с Пенсом и Помпео

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с вице-президентом США Майклом Пенсом и госсекретарем США Майком Помпео, сообщил руководитель управления по связям с общественностью администрации турецкого президента Фахреттин Алтун. Ранее господин Эрдоган отказался встречаться с американской делегацией.

«Он действительно планирует встретиться с американской делегацией, которую возглавляет вице-президент США Майкл Пенс»,— написал господин Алтун в Twitter.

О том, что турецкий президент готов разговаривать о Сирии только с президентом США Дональдом Трампом, господин Эрдоган заявил журналисту Sky News. В ответ на это представитель господина Пенса Кэти Уолдман сказала, что вице-президент все равно приедет в Турцию. Он и госсекретарь прилетят в Анкару на переговоры с вице-президентом Турции Фуатом Октаем и главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу 17 октября. Они обсудят ситуацию в Сирии.

Напомним, Турция объявила о военной операции в Сирии 9 октября. США ввели санкции против двух министерств правительства страны и нескольких членов высшего руководства. Также администрация повысила пошлины на турецкую сталь.

Подробнее о санкциях — в материале “Ъ” «Турецкую сталь испытают на прочность».