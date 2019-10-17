Автопром разгоняет палладий

Стоимость палладия обновила исторический максимум, поднявшись до отметки $1779,2 за тройскую унцию. С начала недели металл прибавил в цене почти 5%. Росту цен способствует дефицит на фоне высокого спроса со стороны автомобильной промышленности, а также спекулятивные действия международных инвесторов.

Пятый день подряд стоимость палладия обновляет исторические максимумы. По данным агентства Reuters, в ходе торгов 16 октября цена драгоценного металла поднималась на 2,7%, до отметки $1779,2 за тройскую унцию. С начала недели палладий подорожал почти на 5%. В это же время остальные драгоценные металлы теряют в цене. С начала недели золото подешевело на 0,5%, до $1480 за унцию, серебро и платина потеряли в цене 2% и опустились соответственно до $17,2 и $876 за унцию.

Причины продолжающегося роста цен на палладий остались прежними: структурный дефицит металла на мировом рынке в связи с высоким спросом на него со стороны автомобильной промышленности. По оценке аналитиков, 80% производимого палладия используется в автомобильной промышленности, при производстве бензиновых двигателей. Спрос на них продолжает расти на фоне ужесточения экологических норм во всем мире, особенно в Китае, США, ЕС и Индии, которые привели к отказу автопроизводителей от дизельных машин. По оценкам компании Johnson Matthey, по итогам 2019 года дефицит палладия составит 809 тыс. унций против 121 тыс. унций годом ранее. «Дополнительно повышение котировок подогревает спекулятивный капитал, который заходит в этот актив для быстрого заработка»,— отмечает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

Усугубляется ситуация низкими запасами палладия в биржевых фондах, которые долгие годы замещали недостающие на рынке объемы металла. По данным агентства Bloomberg, за последнюю неделю активы таких фондов выросли на 31 тыс. унций, до 606 тыс. унций. Вместе с тем показатель остается возле минимальных значений с 2008 года.

В условиях продолжающегося роста мировой экономики и снижающихся запасов палладия в фондах рост цен на металл неизбежен, считают аналитики. «Следующая цель по палладию — $1800 за унцию, при достижении которой с высокой долей вероятности может произойти фиксация прибыли и откат котировок»,— считает Сергей Дейнека. Вместе с тем долгосрочный рост цен на металл продолжится. Об это свидетельствует опрос, проведенный London Bullion Market Association среди участников ежегодной конференции, которая завершилась во вторник в Шэньчжэне. Согласно консенсус-прогнозу через двенадцать месяцев, к следующей аналогичной конференции, стоимость палладия может вырасти до $1924 за унцию.

Виталий Гайдаев