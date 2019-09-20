Дефицитный палладий

В четверг цена палладия обновила исторический максимум, поднявшись до отметки $1629,22 за тройскую унцию. С начала сентября драгоценный металл подорожал на 10%. Повышению цен способствуют ожидания инвесторов, что США и Китай найдут решение в торговом споре, а значит, можно будет избежать спада в мировой экономике и автомобильной промышленности. Усиливает эффект структурный дефицит металла на рынке. В результате до конца года аналитики не исключают роста цен на палладий до $1700–2000 за унцию.

Стоимость палладия в четверг обновила исторический максимум, установленный в начале недели. По данным агентства Bloomberg, в течение дня стоимость драгоценного металла поднималась на 2,3%, до отметки $1629,22 за тройскую унцию. Уверенный рост цен на палладий продолжается третью неделю подряд, и за это время металл подорожал более чем на 10%. Остальные драгоценные металлы теряют в цене. С конца августа золото подешевело на 1,4%, до $1500 за унцию, серебро — на 2,3%, до $17,8 за унцию. Сопоставимый рост продемонстрировала платина, стоимость которой выросла на 9%, до $942 за унцию.

Обновлению исторического максимума способствовали ожидания инвесторов на возможное решение торгового спора между США и Китаем. В начале сентября вице-премьер Китая Лю Хэ, глава Минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер договорились провести новый раунд торгово-экономических переговоров в начале октября. Спустя несколько дней президент США Дональд Трамп распорядился отложить введение новых пошлин на китайские товары объемом $250 млрд с 1 на 15 октября по просьбе Пекина. В ответ китайская сторона отказалась от ввода дополнительных пошлин на ряд товаров из США. «Смягчение позиций США и Китая в торговом вопросе усилило надежды на стабилизацию в промышленном секторе и способность крупнейших экономик мира избежать замедления»,— отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Однако для роста цен на палладий есть и фундаментальные факторы — дефицит металла. По данным отчета «Норильского никеля» и CBC Standard Bank, это вызвано разрывом между производством и потреблением. Вследствие ужесточения экологических норм во всем мире, особенно в Китае, США, ЕС и Индии, автопром вынужден отказываться от дизельных и наращивать производство бензиновых и гибридных (а не полностью электрических) автомобилей, в катализаторах которых используется палладий. По оценкам компании Johnson Matthey, по итогам 2019 года дефицит палладия составит 809 тыс. унций против 121 тыс. унций годом ранее. Превышение спроса над предложением будет сохраняться еще в течение трех-четырех лет, говорится в отчете «Норильского никеля». «Тренды, описанные в отчете, актуальны. Структура спроса не изменилась»,— заявил “Ъ” представитель металлургической компании.

В течение предшествующих лет недостаток металла на рынке компенсировался за счет биржевых фондов, ориентированных на вложения в палладий. По оценкам Johnson Matthey, в 2018 году при ликвидации акций таких фондов на рынок было возвращено свыше 550 тыс. унций палладия. С начала года активы таких фондов, отслеживаемые агентством Bloomberg, снизились еще на 145 тыс. унций — до 576 тыс. унций. В августе старший вице-президент, финансовый директор «Норильского никеля» Сергей Малышев заявлял о том, что компания сократит запасы своего фонда Global Palladium вдвое, до 100 тыс. унций.

В условиях продолжающегося роста мировой экономики и снижающихся запасов палладий в фондах, рост цен на металл неизбежен, считают аналитики. «Это долгосрочные тренды, которые сохранятся в течение ближайших месяцев, а значит, цена палладия продолжит рост. До конца года цена может оставаться в диапазоне $1700–2000 за унцию»,— отмечает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Виталий Гайдаев, Евгений Зайнуллин