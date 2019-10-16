СМИ: дипломатов США сняли с поезда в Северодвинске

С поезда Нёнокса—Северодвинск в Архангельской области в понедельник, 14 октября, сняли трех сотрудников посольства США. У них не оказалось разрешения на въезд на режимную территорию, сообщают «Интерфакс» и РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По данным «Интерфакса», с поезда на станции Северодвинск были сняты военно-морской атташе при посольстве США, капитан первого ранга Уитситт Уилльям Кёртис, атташе при посольстве США Арриола Джерри Энтони и военный атташе при посольстве США полковник Д. С. Данн. После проверки документов их отпустили.

Северодвинск входит в перечень территорий России с регламентным посещением для иностранцев.

Сотрудников посольства США подозревают в административном правонарушении по п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания). Согласно кодексу, дипломатам может грозить штраф до 5 тыс. руб. и выдворение из страны.

Напомним, возле Северодвинска 8 августа произошел взрыв на полигоне. В 40 км от места происшествия зафиксировали превышение радиационного фона. «Росатом» сообщил о гибели пятерых сотрудников. Они занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания в составе ракеты. Сообщалось, что речь может идти об испытании прототипа крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».

Подробнее о происшествии читайте в материале “Ъ” «При взрыве на полигоне погибли пять инженеров атомного КБ».