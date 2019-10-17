Дмитрий Домани проиграл по всем эпизодам

Чертановский суд Москвы вынес неожиданный приговор бывшему исполнительному директору Российской федерации баскетбола (РФБ), известному в прошлом спортсмену Дмитрию Домани. Признав его виновным в хищении 44 млн руб., суд назначил Дмитрию Домани в виде наказания шесть лет лишения свободы — почти вдвое больше, чем просила в прениях прокуратура. Ранее заочно к 4,5 года колонии была приговорена экс-президент федерации Юлия Аникеева, а еще один фигурант дела, бывший главный бухгалтер РФБ Михаил Кочарян, до судебного решения не дожил. Защита Дмитрия Домани намерена обжаловать приговор.

По результатам слушаний Чертановский суд столицы признал Дмитрия Домани виновным в мошенничестве, «совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как гласит решение председательствующей на процессе Людмилы Зиньковской, подсудимый Домани, занимая должность исполнительного директора РФБ, вступил в преступный сговор с тогдашними президентом федерации Юлией Аникеевой, главным бухгалтером Михаилом Кочаряном, индивидуальным предпринимателем—специалистом по финансовым вопросам Еленой Силиной, а также с «неустановленными следствием соучастниками».

Как говорится в приговоре, Дмитрий Домани с февраля 2014 года по август 2015 года подписывал подложные документы о выполнении подконтрольными фигурантам дела индивидуальными предпринимателями работ по организации фуршетов, банкетов и других торжеств в помещении РФБ на Фрунзенской набережной. Перечисленные по договорам деньги злоумышленники обналичивали и распределяли между собой. Причиненный РФБ ущерб, говорится в деле, составил около 44 млн руб.

Когда началось расследование, Дмитрий Домани, не дожидаясь, пока ему предъявят обвинение, уехал в США. А осенью 2017 года он в связи с розыском по линии Интерпола был задержан в Черногории, куда, как предполагается, приехал для встречи с экс-президентом федерации Юлией Аникеевой. В октябре 2018 года Дмитрий Домани был экстрадирован из Черногории по запросу российской стороны, после чего в Москве суд санкционировал его арест. Вину и во время следствия, и в ходе процесса Дмитрий Домани отрицал.

В уголовном деле было три эпизода, и по всем из них суд признал Дмитрия Домани виновным. Как говорится в приговоре, имея финансовую доверенность от Юлии Аникеевой, Дмитрий Домани в 2014 году участвовал в оформлении более 50 актов о приемке работ у индивидуальных предпринимателей, якобы проводивших в здании РФБ различные мероприятия, в которых участвовало до 200 человек. На них, как подсчитало следствие, было списано 23 млн руб. Кроме того, Дмитрий Домани подписывал договоры с индивидуальными предпринимателями на изготовление сувениров и буклетов, и на это списали 19,5 млн руб. Третий эпизод связан с заключением договора с независимым бухгалтером Еленой Силиной на 1,2 млн руб. о проведении медосмотра сотрудников РФБ, хотя у финансиста не было соответствующей лицензии.

Дмитрий Домани стал последним из фигурантов дела о хищении средств РФБ, который предстал перед судом. Ранее экс-президент РФБ Юлия Аникеева, находившаяся во время процесса по ее делу под подпиской о невыезде, на оглашение приговора не пришла, получив 4,5 года лишения свободы заочно. Ее объявили в международный розыск. А бывший главный бухгалтер РФБ Михаил Кочарян умер до окончания судебного разбирательства. Он был признан виновным и освобожден от наказания в связи со смертью. Что касается Елены Силиной, которая, по версии следствия, участвовала в незаконных финансовых операциях бывших руководителей федерации, то она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и получила 3,5 года.

Жесткий приговор Дмитрию Домани (в прениях гособвинение просило для него 3,5 года колонии) стало полной неожиданностью как для него самого, так и его защиты. Адвокаты сообщили “Ъ”, что будут обжаловать судебное решение.

Юрий Сенаторов