Госдеп США утверждает, что Иран с 2018 года передавал ракеты террористам

Власти Ирана с 2018 года передают ракеты террористам на Ближнем Востоке, заявил специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук. По его словам, в стране продолжают разрабатывать ракетную программу. Господин Хук рассказал об этом на слушаниях в Комитете по иностранным делам Сената Конгресса США ссылаясь на рассекреченные документы.

«Начиная с прошлого года, Иран передавал целые ракеты находящимся под американскими санкциями отдельным террористическим группировкам в регионе. Иран продолжает разрабатывать ракетные системы и связанные с ними технологии исключительно для экспорта своим марионеткам в регионе»,— сказал спецпредставитель США по Ирану (цитата по ТАСС).

Господин Хук также рассказал, что обсуждал с Китаем и Россией нападение на Saudi Aramco и значение этой атаки. По его словам, США готовы проводить встречи с представителями иранской стороны «без предварительных условий». «Никто не должен сомневаться в нашем стремлении к миру или в нашей готовности нормализовать отношения, если мы достигнем всеобъемлющего соглашения»,— объяснил на слушаниях спецпредставитель.

Напомним, в сентябре 2019 года на объекты Saudi Aramco совершили нападение дроны. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако США считают, что за нападением стоит Иран. В стране это отрицают.

Подробнее об атаке и ее последствиях — в материале “Ъ” «Нефть призывают из резервов».