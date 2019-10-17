Нарушения измерят на вредность

Минюст предложил дифференцировать подходы к наказанию предприятий общепита и поставщиков питания за нарушения требований СанПиНов и техрегламентов, заблаговременно распространив на них предусмотренный «регуляторной гильотиной» риск-ориентированный подход. Штрафовать рестораны и кафе предлагается в зависимости от степени тяжести нарушений. В аппарате бизнес-омбудсмена считают, что более эффективно административную нагрузку снизит не проект Минюста, а новый СанПиН Роспотребнадзора, который сократит число обязательных требований в четыре раза.

Минюст разработал проект закона, призванный ослабить нагрузку на предприятия общепита и поставщиков питания. Как следует из опубликованного на regulation.gov.ru проекта, ведомство предлагает внести в КоАП поправки, дифференцирующие наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН) и техрегламентов при приготовлении и реализации пищевой продукции. Действующий сейчас единый подход к наказанию исключает возможность справедливой и соразмерной ответственности, отмечают авторы проекта.

Предлагается в целом увеличить штрафы за нарушение обязательных требований, увязав наказание с тяжестью последствий для потребителей.

Санкции будут разделены на три категории: за нарушение требований при приготовлении и реализации еды и напитков, за несоответствие продукции микробиологическим нормативам безопасности и за причиненный вред здоровью потребителей.

В частности, для последней категории проект Минюста предусматривает штрафы для рядовых сотрудников в размере от 2 тыс. до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. руб., для ИП — от 30 тыс. до 40 тыс. руб. При этом для юрлиц штраф предлагается снизить, установив его в диапазоне от 100 тыс. до 300 тыс. руб. (сейчас — от 300 тыс. до 600 тыс. руб.). Отдельно авторы проекта предлагают установить повышенные штрафы за нарушение требований техрегламентов, приведшее к несоответствию продукции микробиологическим нормативам безопасности.

Глава комиссии «Опоры России» по ресторанному бизнесу и общепиту Игорь Бухаров отмечает, что проект Минюста не устраняет проблему многократного наложения штрафов: «В подавляющем большинстве случаев за одно и то же нарушение наказывают трижды — сотрудника, должностное лицо и юрлицо, и в проекте Минюста пока эта возможность сохраняется». По данным уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, в 2018 году за нарушения в этой сфере Роспотребнадзор наложил 34,8 тыс. штрафов на 240 млн руб. и вынес предупреждения около 3 тыс. предприятий общепита, деятельность еще порядка 1 тыс. была приостановлена.

Длительная приостановка деятельности предприятия может повлечь как задержку зарплаты сотрудникам и срыв сроков платежей по кредитам, так и банкротство организации, отмечают авторы проекта. Такую практику предлагается свести к минимуму, предусмотрев возможность приостановления только за нарушения, повлекшие вред здоровью потребителей, и сократив его срок до 10 суток. «Все нарушения санитарных норм можно устранить за 10 или меньшее количество дней, а после 90 дней простоя многие предприятия питания уже никогда не откроются»,— сказали “Ъ” в пресс-службе правительства.

Отметим, что зависимость наказания от последствий увязывается с концепцией нового КоАП, который должен заработать в 2021 году и считается частью реформы контрольно-надзорной деятельности (см. “Ъ” от 11 июня). «Важно принять эти поправки сейчас, не дожидаясь окончания разработки новой редакции КоАП. Так мы апробируем модель изменений и покажем, как может работать новый "обеспечительный" подход к применению административного приостановления деятельности»,— сказал собеседник “Ъ” в аппарате правительства.

Впрочем, основной эффект может быть достигнут не при изменении статьи КоАП, а за счет нового СанПиНа Роспотребнадзора, отмечают в аппарате бизнес-уполномоченного. «В представленных экспертам версиях проекта число обязательных требований снижается почти в четыре раза — это существенно снизит риски для предприятий и число штрафов»,— сказал “Ъ” советник уполномоченного Леонид Анучин. Напомним, новый свод норм разработан вместо устаревших 17 СанПиНов и будет действовать до января 2021 года, после чего в силу вступят обновленные нормы и правила.

Диана Галиева, Евгения Крючкова