Рестораторы предлагают свои правила проверок

Владельцы ресторанов и кафе не хотят пускать чиновников на кухню: бизнес требует отменить действующие СанПиНы. Свою концепцию надзора в этой сфере разработали рестораторы и «Опора России». Документ направлен в Роспотребнадзор. Суть идеи — передать контроль над общепитом независимым лабораториям и запретить массовые внеплановые проверки.

Подробности инициативы бизнесменов по либерализации контроля за ресторанами и кафе — в справке «Ъ FM»:

Предлагается сократить действующие нормы СанПиНа и придать им рекомендательный характер. Еще одна идея — смягчить наказание за несоблюдение санитарных норм, а именно — не закрывать заведение при первом же нарушении на три месяца, если речь не идет о прямой угрозе здоровью. Вместо этого при первом нарушении выносить предупреждение, при втором — штрафовать. Ответственность за работу предприятий общепита перекладывается на их владельцев, им самим предлагается сдавать в лаборатории пробы качества. Предлагается ввести предельно допустимые нормы содержания микроорганизмов в пище и проверять их раз в три месяца.

Одной из пострадавших в результате конфликта вокруг СанПиНов оказалась Анастасия Татулова — владелица сети кафе «Андерсон». Она в апреле рассказала о негласной войне Роспотребнадзора с ее заведением. Эксперты отмечают, что надзорные организации в ходе проверок могут предъявить рестораторам почти 800 требований, которые обязательны для исполнения, хотя и не имеют отношения к процессу приготовления блюд. Нынешние нормы давно устарели и перестали работать. От них действительно лучше отказаться и создать новую систему контроля, считает владелец сети кофеен Take&Wake Алексей Петропольский: «Нам часто выписывают какие-то штрафы, но в результате проверок, про которые мы даже не знаем. То есть, грубо говоря, кто-то подошел к стойке, просто на нее посмотрел, и нам по почте штраф присылают. Все старые нормы Роспотребнадзора совершенно неэффективны. Вместо того чтобы их модернизировать, проще просто удалить и сделать все с нуля. Самое главное, чтобы потребитель был здоров, а блюда были вкусные. Все эти проверки превратились в чистой воды профанацию».

Скорее всего, предложения бизнеса по поводу изменения контроля за качеством обслуживания в сфере общепита реализованы не будут, полагает совладелец ресторана «Мари Vanna» Андрей Федорин: «Конечно, надо пересматривать санитарные нормы. Этот документ не столько регулирует деятельность ресторанов, сколько взаимоотношения проверяющих органов и предприятий питания. Работает он совершенно не на качество. Выполнить все эти нормы в буквальном виде практически невозможно — отсюда коррупционная составляющая.

Тем не менее, считаю, что инициатива останется без ответа, поскольку СанПиНы устраивают в той или иной степени проверяющие органы.

Хотя, может быть, какие-то нормы будут пересмотрены. Это было бы уже неплохо».

В апреле Роспотребнадзор подготовил и передал рестораторам проект новых СанПиНов. Документ, в котором прописывались требования к инвентарю, посуде, размещению заведения, внешнему виду персонала и членов их семей, по факту стал сокращенным вариантом действующих СанПиНов. Хотя наиболее одиозные нормы Роспотребнадзор убрал, например, исчезли пункты о том, что мыть посуду нужно только ветошью, а овощи и зелень в уксусном растворе.

Андрей Загорский, Глеб Силко