Вьетнам не принимает зерно

Экспорт российского зерна в этом сезоне может дополнительно осложниться. Россельхознадзор приостановил выдачу сертификатов на поставки пшеницы во Вьетнам после сообщений о наличии в партии груза семян чертополоха. Страна входила в пятерку импортеров российской пшеницы, закупая до 2,1 млн тонн зерна в сезон, и закрытие рынка будет особенно ощутимо в условиях текущей низкой торговой активности.

О том, что Россельхознадзор приостановил выдачу сертификатов на пшеницу для поставок во Вьетнам, “Ъ” сообщил крупный экспортер. Меры связаны с претензиями к качеству зерна: Вьетнам сообщил о выявлении в партии российской пшеницы семян чертополоха.

В Минсельхозе подтвердили “Ъ”, что выдача фитосанитарных сертификатов приостановлена по просьбе Вьетнама.

Там заверили, что совместно с Россельхознадзором и вьетнамским органом контроля взаимодействуют по вопросам, связанным с поставкой зерна. Кроме того, 20–22 октября делегация Россельхознадзора будет присутствовать на разгрузке груза во Вьетнаме, где ожидаются переговоры, добавили в Минсельхозе.

В сезоне 2017–2018 годов во Вьетнам поставлено 2,1 млн тонн зерна из РФ и страна стала четвертым по размеру покупателем российской пшеницы после Египта, Турции и Бангладеш, подсчитали в «Совэконе». В прошлом сезоне импорт во Вьетнам сократился до 1,2 млн тонн. Как напоминает директор «Совэкона» Андрей Сизов, примерно год назад у страны возникли аналогичные претензии к импортной пшенице, причем не только из России, после чего поставки остановились на восемь месяцев.

С начала сезона по сентябрь, по данным аналитического центра «Русагротранса», Россия экспортировала во Вьетнам более 500 тыс. тонн зерна.

Остановка отгрузок во Вьетнам может обернуться крупными проблемами для российского зернового рынка, предупреждает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. В 2013 году фитосанитарные службы запретили экспорт 165 тыс. тонн пшеницы из РФ в Ирак, ссылаясь на наличие спор головни, с тех пор вернуться на этот рынок Россия не может, напоминает он. По словам господина Рылько, Вьетнам — один из перспективных покупателей российской пшеницы, притом что в текущем сезоне на рынок и так давят высокие внутренние цены и низкие котировки в мире.

C начала сезона Россия экспортировала 14,7 млн тонн зерна, что на 12% меньше, чем годом ранее. Поставки пшеницы год к году сократились на 11%, до 12,9 млн тонн. За неделю, оканчивающуюся 10 октября, РФ экспортировала 800 тыс. тонн пшеницы, против 970 тыс. тонн неделей ранее, говорится в обзоре «Совэкона». Торговли нет: терминалы снижают ставки перевалки, но экспортеры не могут позволить покупать зерно по ценам производителей, беспокоится участник рынка. По оценкам «Совэкона», средние цены на пшеницу третьего класса в РФ на прошлой неделе выросли на 200 руб., до 10,52 тыс. руб. за тонну, четвертого — на 150 руб., до 10,32 тыс. руб. за тонну. На мировом рынке российская пшеница с содержанием 12,5% протеина в среднем подорожала на $3, до $197,5 за тонну. Год назад, для сравнения, котировки превышали $220 за тонну, указывает один из собеседников “Ъ”.

Как отмечает Андрей Сизов, претензии Вьетнама к качеству зерна вряд ли касаются только России, но пока не было слышно, чтобы фитосанитарные службы других стран запрещали торговать своим экспортерам. Экспортеры и так несут существенные риски, указывает он: если покупатель откажется принять партию из-за претензий к качеству зерна, убытки поставщика могут превышать $10 за тонну груза.

По мнению одного из собеседников “Ъ”, Вьетнам может специально ограничивать поставки в ожидании более дешевой пшеницы из Аргентины. Не исключено, что Россельхознадзор сам воспользовался удобным случаем как поводом для дополнительных мер регулирования, добавляет он. Как отмечает господин Сизов, ситуация напоминает претензии Египта по спорынье, из-за которых поставки российского зерна в страну неоднократно прерывались. При этом, добавляет он, как и в случае со спорыньей, добиться нулевого содержания чертополоха в пшенице вряд ли возможно.

Анатолий Костырев