Матчбольное начало

На проходящем в Москве турнире «ВТБ Кубок Кремля» вступил в борьбу его действующий чемпион Карен Хачанов. В 1/8 финала он столкнулся с серьезнейшим сопротивлением 36-летнего немца Филиппа Кольшрайбера, которого одолел в упорнейшей борьбе на тай-брейке в третьем сете. Следующим соперником россиянина будет другой ветеран — итальянец Андреас Сеппи, который брал в Москве титул еще в 2012 году.

Нестабильные выступления Карена Хачанова по ходу нынешнего сезона оставляют ему сейчас совсем немного шансов на одну из двух оставшихся путевок в Лондон на итоговый турнир года. Чисто теоретически россиянин еще может туда попасть. Но для того чтобы остаться в списке претендентов на место в первой восьмерке, Хачанову требуется снова выиграть Кубок Кремля или хотя бы дойти на нем до финала.

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Тем временем итоги жеребьевки вряд ли сильно порадовали нынешнюю восьмую ракетку мира. Ведь на старте Карену Хачанову достался вроде бы не слишком титулованный, но на самом деле очень неприятный соперник — немец Филипп Кольшрайбер. Этот ветеран, которому как раз 16 октября исполнилось 36 лет, входит в число шести самых возрастных игроков первой сотни рейтинга ATP, где занимает на данный момент 76-е место. C Хачановым он встречался четыре раза и трижды подряд побеждал его, причем в последний раз это произошло в нынешнем сезоне на весеннем грунтовом турнире в Мюнхене.

По большому счету ничего удивительного в этом нет.

Кольшрайбер играет слева одной рукой и умеет сочетать крученые удары с резаными, чего Хачанов не любит. К тому же он весьма волевой теннисист.

Именно за счет характера он, обладая сравнительно скромными физическими данными, вот уже 15 лет подряд практически непрерывно держится в первой сотне.

Первый сет продолжался ровно полчаса. Заметно нервничавший россиянин в шестом гейме всухую отдал свою подачу, а вскоре проиграл и партию. Однако в четвертом гейме второго сета Хачанову удался отменный удар слева по линии, которым он заработал брейк. Потом был упорнейший пятый гейм, в котором Кольшрайбер имел возможность отыграться, но главный на сегодняшний день фаворит турнира выстоял.

Российский теннисист Карен Хачанов Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Самым интересным получился третий сет. Не сумев взять чужую подачу в 7-м гейме, Хачанов уступил свою в 8-м. А при счете 5:3 Кольшрайбер имел два матчбола подряд, которые, впрочем, не реализовал. Еще один шанс завершить матч одним ударом немец упустил в 12-м гейме, и начался самый нервный тай-брейк из тех, которые были пока сыграны на этой неделе в Крылатском.

Хачанов повел — 4:1, воодушевив трибуны центрального корта ледового дворца. Но Кольшрайбер отыгрался и даже заработал еще два матчбола. Один из них, при счете 5:6, россиянин спас каким-то чудом, с помощью форхенда навылет на финише марафонского розыгрыша из 24 ударов. А на другом оплошал уже соперник, который пытался пробить слева по линии, но попал в сетку.

В итоге — 3:6, 6:3, 7:6 (9:7) в пользу Хачанова, выигравшего свой первый матч на шести турнирах категории «250» в этом сезоне. Этот небольшой успех может помочь ему нащупать уверенность в своих силах, которая является необходимым условием для дальнейшего продвижения по сетке. В пятницу в четвертьфинале россиянин сыграет с 35-летним итальянцем Андреасом Сеппи, который выигрывал Кубок Кремля еще в 2012 году. Счет их личных встреч — 1:0 в пользу Карена Хачанова.

Евгений Федяков