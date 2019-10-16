Суд вернул иск прокатчика автомобилей против ФБК за ущерб от акций протеста

Арбитражный суд Москвы не стал рассматривать иск компании «Флай авто» к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Фирма хотела взыскать 1 млрд руб. за убытки, которая она понесла в результате проведения акций протеста в Москве. Документ о возврате иска опубликован в картотеке арбитражных дел (.pdf).

«Исковое заявление подано с нарушением требований, установленных ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ, на необходимость устранения которых обращено внимание заявителя в определении суда об оставлении искового заявления»,— говорится в документе. Истец не приложил уведомление о направлении иска другим участникам дела, нет документа об оплате пошлины, а также расчета взыскиваемой суммы. Не указаны обстоятельства с обоснованием требований.

Также суд предложил истцу представить доказательства наличия в парке более 60 автомобилей, заказов клиентов и их отмену, подтверждение расходов на топливо на сумму в 17,3 млн руб., расчет суммы повреждения автомобилей отдельно по каждой машине. Как говорится в документе, «обстоятельства, послужившие основанием оставления искового заявления без движения, в установленный в определении суда срок не устранены». В связи с этим иск вернули «Флай авто». Уточняется, что после возврата иска компания может подать повторное обращение в суд.

Напомним, против предполагаемых организаторов несогласованных акций протеста в Москве подали несколько исков о компенсации за ущерб от проведения этих мероприятий. Несколько исков оставили без движения, некоторым организациям удалось взыскать деньги. Например, «Мосгортранс» взыскал 1,2 млн руб. за простой транспорта. Прокуратура требует взыскать с оппозиционеров около 5 млн руб. за то, что Росгвардии пришлось выделять дополнительные силы и средства на обеспечение порядка во время акций протеста.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Оппозиционерам прислали счет за услуги Росгвардии».

Об иске «Флай авто» — в материале “Ъ” «У Алексея Навального попросили на бензин».