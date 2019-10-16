Клип Guns N’ Roses на песню «Sweet Child O’ Mine» набрал 1 млрд просмотров на YouTube

Американская корпорация Google в Twitter объявила, что официальное видео 1987 года на песню хард-рок-группы Guns N’ Roses «Sweet Child O’ Mine» набрало свыше 1 млрд просмотров, что сделало его самым популярным музыкальным видео 1980-х годов и первым в том десятилетии, сумевшим преодолеть барьер в 1 млрд просмотров. На втором месте находится клип на песню a-ha «Take On Me» с 944,5 млн просмотров.

Оригинальный клип на песню «Sweet Child O’ Mine» выполнен в черно-белом формате. Существует также альтернативная версия с цветными кадрами, у которой 26,3 млн просмотров на YouTube. У группы также есть еще одно видео, преодолевшее отметку в 1 млрд просмотров, на песню «November Rain» от 1992 года.

В июле этого года видеохостинг YouTube объявил, что официальное видео на песню группы Queen «Bohemian Rhapsody» набрало более 1 млрд просмотров, что являлось рекордом для всех музыкальных видео, которые были сняты до 1990 года.

Евгений Федуненко