Клип «Bohemian Rhapsody» набрал 1 млрд просмотров на YouTube

Видеохостинг YouTube объявил, что официальное видео на песню группы Queen «Bohemian Rhapsody» набрало более 1 млрд просмотров. Это является рекордом для всех музыкальных видео, которые были сняты до 1990 года.

Клип на песню 1975 года «Bohemian Rhapsody» считается одним из первых и ключевых музыкальных видео, оказавшим влияние на всю музыкальную индустрию. Клип побудил других артистов делать подобные видео на свои песни и установил стандарт на годы вперед. После достижения клипом миллиардной отметки видео было перезалито на YouTube в HD-разрешении.

YouTube Music, Universal Music Group и Hollywood Records также объявили о запуске кампании «You Are The Champions», которая позволит фанатам поучаствовать в создании трех новых, сгенерированных пользователями видео для знаменитых треков группы — «Don't Stop Me Now», «Bohemian Rhapsody» и «A Kind of Magiс».

«Bohemian Rhapsody» неоднократно признавалась лучшей и самой прослушиваемой композицией XX века. По данным медиахолдинга Universal Music Group, песня преодолела отметку 1,5 млрд прослушиваний.

