Эрдоган отказался встречаться с Пенсом и Помпео

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет разговаривать о Сирии только с президентом США Дональдом Трампом. Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, которые приедут в Анкару с рабочим визитом, встретятся с вице-президентом Турции Фуатом Октаем и главой МИДа Мевлютом Чавушоглу.

«Я не буду с ним (Майком Пенсом.— “Ъ”) разговаривать. Они будут вести переговоры со своими визави. Когда сюда приедет Трамп, тогда мы и поговорим»,— сказал господин Эрдоган (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Пенс заявил в Twitter, что американская сторона на встрече в Турции будет настаивать на прекращении огня на севере Сирии и урегулировании ситуации путем переговоров. Белый дом сообщал о планах по проведению двусторонних переговоров вице-президента США с президентом Турции 17 октября.

Напомним, Турция объявила о военной операции в Сирии 9 октября. США ввели санкции против двух министерств правительства страны и нескольких членов высшего руководства. Также администрация повысила пошлины на турецкую сталь.

Подробнее о санкциях — в материале “Ъ” «Турецкую сталь испытают на прочность».