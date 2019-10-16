Даниил Медведев снялся с теннисного турнира Кубок Кремля, который проходит в «Крылатском». Российский теннисист, у которого на данный момент самый высокий рейтинг — четвертое место в списке ATP, слишком устал на финише сезона. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Такой яркой звезды, как Даниил Медведев, в России не было давно, поэтому, когда пришла информация, что Медведев сыграет на Кубке Кремля, продажа билетов, которые сложно назвать дешевыми, пошла веселей. Посмотреть мужской финал стоит минимум 3,8 тыс. руб.

Но Даниил Медведев все-таки не стал рисковать. Свой отказ он объяснил журналистам так: «Я не машина, я человек. Все игроки знают, насколько тяжело выдерживать конец года, и я никогда не мог представить себе или даже не ожидал от себя, что я так буду играть на каждом турнире, включая Шанхай.

Я прилетел в понедельник в пять утра, из-за разницы во времени я просто чувствую, что морально и физически не готов на 100%, как спортсмен высокого уровня. Если ты не готов играть на 100%, то ты не будешь играть».

Обычно после такого отказа болельщики и представители прессы критикуют звезду, но в этот раз большинство поклонников тенниса, отнеслось к решению Даниила с пониманием. Медведев все сделал правильно, считает обозреватель “Ъ FM”, теннисный эксперт Евгений Федяков: «Можно понять и тех людей, которые покупали билет, чтобы увидеть Медведева в Москве.

Он сомневался, и сомнение взяло верх.





Такого мощнейшего сезона, когда все устали, и такого расписания не было никогда. Ни один игрок элиты на этой неделе не играет. Опять-таки надо понимать, что Кубок Кремля по градации ATP имеет высшую категорию».

Главное для Даниила Медведева сейчас, конечно, Итоговый турнир в Лондоне, который стартует 10 ноября. Медведев был четвертым в сезоне, кто гарантировал себе путевку в Лондон после Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. На Кубке Кремля столь ярких звезд, к сожалению, нет, но есть, например россиянин Карен Хачанов, который сейчас занимает в рейтинге восьмое место. В женском турнире на Кубке Кремля сразу три теннисистки из первой десятки: голландка Кики Бертенс, швейцарка Белинда Бенчич и украинка Элина Свитолина. Так что, несмотря на отказ Даниила Медведва, сходить на Кубок Кремля все равно стоит.

Женский финал Кубка Кремля состоится в субботу, а мужской — в воскресенье. Оба матча буду начинаться в одно и то же время — в 13:00.