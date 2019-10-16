Дарья Касаткина вернулась в далекое прошлое

Поражением в 1/16 финала от украинки Даяны Ястремской завершился продолжающийся в Москве турнир «ВТБ Кубок Кремля» для его прошлогодней чемпионки Дарьи Касаткиной. Таким образом, 22-летняя россиянка закончила крайне неудачный для себя сезон, по ходу которого лишь дважды доходила до четвертьфиналов состязаний Женской теннисной ассоциации (WTA) и опустилась в рейтинге примерно на 60 позиций — с 10-го места в район 70-го.

Кубок Кремля был для Дарьи Касаткиной последним шансом хотя бы частично спасти сезон, который она начинала в первой десятке мирового рейтинга, а закончит, как это теперь уже окончательно ясно, лишь где-то в середине второй полусотни. И после того как две недели назад в Пекине россиянка впервые за год выиграла три матча подряд, показалось, что она может использовать этот шанс.

Однако сначала Дарье Касаткиной не слишком повезло с жеребьевкой, а затем у нее не пошла игра.

Матч против 19-летней украинки Даяны Ястремской, которая добилась в последние месяцы значительного прогресса и на данный момент занимает в классификации WTA 28-е место и уже имеет на своем счету три титула, прошлогодняя четвертьфиналистка двух турниров Большого шлема проиграла с безнадежным счетом 1:6, 4:6.

Во вторник в Дарье Касаткиной было трудно узнать прошлогоднюю чемпионку Кубка Кремля 2018 года, сумевшую тогда в финале сломить упорнейшее сопротивление Унс Жабер (кстати, эта тунисская теннисистка в следующем матче на центральном корте «Крылатского» также в двух партиях уступила Веронике Кудерметовой). Разумеется, россиянка пыталась сопротивляться. Во втором сете ей даже трижды удавалось взять чужую подачу. Но за каждым таким подъемом следовал спад, и, в конце концов, Ястремская c третьего матчбола все-таки закончила этот матч, продолжавшийся всего 80 минут.

Таким образом, нынешний сезон для Дарьи Касаткиной завершен.

За девять с половиной месяцев 22-летняя теннисистка, которая на протяжении пяти предыдущих лет поднималась в мировом рейтинге все выше и выше и добралась до 10-го места, скатилась в район 70-й позиции, где находилась еще в 2015 году. В итоговой классификации, которая будет опубликована в начале ноября, впереди нее будут стоять не менее пяти других россиянок, в том числе 34-летняя Светлана Кузнецова, громко напомнившая о себе выходом в финал крупного турнира в Цинциннати. В активе же Касаткиной лишь четвертьфиналы на двух турнирах — недавнем в Пекине и в Санкт-Петербурге, где ей для попадания в восьмерку сильнейших оказалось достаточно выиграть лишь один матч.

То, что сезон провален, Касаткина не отрицает давно, еще с середины лета. И теперь все будет зависеть от того, насколько грамотно ей удастся выстроить подготовку к следующему году, который она впервые начнет под руководством испанского специалиста Карлоса Мартинеса. На вопрос корреспондента “Ъ”, что именно она намерена предпринять в межсезонье, теннисистка четкого ответа не дала. Известно лишь, что ее старший брат Александр, который принимает участие в тренировочном процессе своей сестры и имеет на нее большое влияние, остается в команде Дарьи Касаткиной.

Евгений Федяков