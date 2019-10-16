«Неопределенность тревожит абсолютно всех»

Неопределенность с «Брекситом» все больше вредит бизнесу в королевстве. Почти 300 предпринимателей попросили премьер-министра Бориса Джонсона принять волевое решение и вывести Великобританию из Евросоюза 31 октября. Бизнесмены жалуются, что существующая неопределенность с этой датой негативно сказывается на их делах. На выходе королевства из Евросоюза 31 октября даже без сделки с содружеством настаивал премьер-министр Борис Джонсон, но сделать это ему запретил парламент. Теперь до 19 октября он должен представить такой договор с ЕС, который устроит парламентариев и при этом обеспечит проведение «Брексита» в намеченный срок. Впрочем, точку зрения предпринимателей, обратившихся к Джонсону, разделяют далеко не все их коллеги, рассказывает собственный корреспондент “Ъ FM” Андрей Остальский.

— Неопределенность действительно тревожит абсолютно всех. Даже те компании, которые выступают против «Брексита», считают, что это в любом случае окажется вредоносным фактором для их бизнеса. Все требуют определенности. Например, некоторые компании автомобильной промышленности уже прекращали 29 марта свое производство на несколько дней, поскольку оно зависит от поставок деталей из-за рубежа по принципу just-in-time. Так, 31 октября Toyota на целую неделю приостанавливает производство. Конечно, компании страшно лихорадит, они несут многомиллионные убытки.

Тем не менее, например, Альянс британских предпринимателей направил письмо, которое подписало 290 известных и успешных людей, потребовав гарантировать «Брексит» 31 октября. Организация всегда выступала за выход из ЕС, в том числе и по жесткому сценарию. Члены этого объединения давали деньги на проведение пропагандистских кампаний для выхода из ЕС. Некоторым из этих предпринимателей просто хочется избавиться от конкурентов из Западной Европы, у других — довлеют националистические взгляды, вера в британское величие, в то, что Соединенное Королевство, как говорится в этом письме, освободится от «склеротической бюрократии и коррупции Европейского союза». В итоге страна снова сможет успешно конкурировать и с ЕС, и с Соединенными Штатами, и будут преодолены существенные провалы в экономике.

Как известно, по производительности труда страна сильно отстает от ведущих европейских, азиатских держав, от США. Все это удастся преодолеть, если Великобритания останется предоставленной самой себе и разорвет с Европейским союзом все экономические связи, создававшиеся на протяжении 40 лет. Подавляющее большинство экономистов и предпринимателей с этим несогласны. Да, они хотели бы определенности, хотели бы, может быть, больше всего просто остаться в Европейском союзе, не предпринимая никаких резких шагов, в крайнем случае, они готовы согласиться на урегулированный, мягкий «Брексит» с заключением соглашения. Большинство предпринимателей придерживается именно этой позиции.

Порядка 2/3 членов наиболее авторитетных организаций — Конфедерации британской промышленности и Торговой палаты — выступают как минимум за мягкий «Брексит», чтобы это не повредило экономике и их бизнесу.

Что касается даты «Брексита», то могу сказать, что в истории Великобритании такого не было никогда: никто не сможет дать прогноз относительно того, когда произойдет это событие. Последнее, что известно, — это то, что министр по делам «Брексита» Стивен Баркли сделал заявление, сказав, что британское правительство выполнит закон, который запрещает жесткий выход без парламентского согласия, и требует, чтобы Борис Джонсон написал письмо и попросил Европейский союз о продлении срока до 31 января 2020 года.

Баркли говорит, что правительство, безусловно, выполнит закон. Возникает сомнение, не идет ли речь о каком-то юридическом трюке, который позволит не нарушить закон и все-таки вывести Великобританию из Евросоюза 31 октября по жесткому сценарию. Или же все надо воспринимать буквально. Почему-то из этого заявления некоторые средства массовой информации, например, Sky News, сделали вывод, что премьер-министр Джонсон согласился писать письмо о продлении. Я не совсем в этом уверен, но именно так многие интерпретируют последнее заявление.

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При этом вероятность того, что Великобритания все же сможет заключить с ЕС сделку о выходе королевства из союза, все больше уменьшается. Сейчас в Брюсселе проходит встреча специальных команд, которые пытаются достичь соглашения. Но их переговоры продолжаются уже больше 12 часов, и пока они не привели к результату.