Из межнациональных отношений убрали депортированных

В новом названии государственного комитета по межнациональным отношениям Крыма нет упоминания о депортированных гражданах. Переименование ведомства произошло по указу главы республики Сергея Аксенова. В 1944 году, после освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, с полуострова были насильно вывезены крымские татары, армяне, болгары, греки и другие. Комитет, созданный около 30 лет назад, занимался в том числе возвращением и обустройством вернувшихся из депортации граждан в Крыму. Представители крымской власти объяснили “Ъ”, что гораздо важнее названия комитета его деятельность. В свою очередь, руководитель общественной организации «Милли Фирка» Васви Абдураимов считает, что упоминание о депортации не стоит исключать из названия комитета, пока не решены вопросы по обустройству репатриантов на полуострове.

«Переименовать Государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан республики Крым в Государственный комитет по делам межнациональных отношений Республики Крым»,— говорится в указе, опубликованном на официальном сайте главы Крыма. В конце сентября упоминание о депортированных также было исключено из названия соответствующего комитета госсовета Крыма.

Депутат крымского парламента Чингиз Якубов заявил “Ъ”, что депортация остается «большой болью» крымскотатарского народа и не все поймут переименование комитета. Вместе с тем в российской юридической практике, по его словам, не используется понятие «депортированные». Он напомнил, что еще в 2015 году вышел указ Владимира Путина о реабилитации репрессированных народов Крыма.

«Вопрос достаточно тонкий. Но суть состоит не в том, как называется комитет, а в том, как мы работаем и что мы делаем для исполнения указа президента о реабилитации в полном объеме»,— сказал господин Якубов.

Член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Эскендер Билялов сказал “Ъ”, что более логичным было бы назвать госкомитет, по аналогии с профильным федеральным агентством, «по делам национальностей». «Важно не столько название органа, а дальнейшие исполнение в Крыму указа президента о реабилитации репрессированных народов. В этом направлении в Крыму еще нужно сделать многое. Как на законодательном, так и на социальном уровне»,— пояснил Эскендер Билялов.

Крымскотатарский общественный активист Нариман Джелялов заявил “Ъ”, что «депортированные граждане» упоминались в названии комитета, так как одной из его базовых задач была помощь репатриантам в возвращении на родину и обустройстве в Крыму. Оно «напоминало о необходимости решения этого вопроса», который, по его мнению, с самого начала репатриации (крымским татарам разрешили вернуться в Крым в конце 1980-х) «должным образом не решался». «За прошедшие 30 лет, возвратившиеся крымские татары и другие репатрианты, в той или иной мере свои проблемы решили. Но, как правило, не за средства государственного бюджета, а за счет собственных возможностей»,— сказал господин Джелялов. Он считает, что сейчас перед репатриантами стоят задачи развития и сохранения культурных прав.

Глава общественной организации «Милли Фирка» Васви Абдураимов сообщил “Ъ”, что проблемы ранее депортированных граждан в Крыму не полностью решены. Поэтому переименование комитета неоправданно. «Вопросы возвращения почти полностью закрыты. По вопросам обустройства поселков компактного проживания — никаких реальных успехов за последние пять лет нет»,— объяснил господин Абдураимов. Он также считает, что крымские татары не привлечены к управлению регионом и не интегрированы в политическое поле РФ. Так же, по мнению Васви Абдураимова, не только в Крыму, но и по всей России, идет «отказ от поддержки национальных языков» и их «вытеснение из системы образования».

Вадим Никифоров, Симферополь