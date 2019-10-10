«Твое правительство» сформирует Сергею Аксенову свое правительство

Опубликованы условия конкурса, в ходе которого будут определены министры крымского правительства. Кандидаты заполнят анкету, напишут эссе, запишут видеообращение, сдадут экзамен на знание законов РФ и проведут дебаты в прямом эфире республиканского телеканала. Победителя Сергей Аксенов выберет по итогам собеседования с финалистами. В ОП Крыма считают, что конкурс поможет главе Крыма сформировать эффективную команду чиновников и повысит открытость власти. Опрошенные “Ъ” эксперты назвали конкурс популизмом и показухой. Они отмечают, что выбор министров все равно остается за наблюдательным советом и Сергеем Аксеновым, а не за крымчанами.

Условия проведения конкурса «Твое правительство» опубликованы на портале совмина Крыма. С его помощью Сергей Аксенов планирует выбрать крымских министров. В распоряжении главы республики сказано, что конкурс проводится «в целях выявления специалистов, обладающих высоким уровнем интеллектуального потенциала, развитыми лидерскими качествами и управленческими компетенциями, повышения качества кадрового обеспечения органов государственной власти».

Глава Крыма Сергей Аксенов в Facebook пояснил, что конкурс пройдет в четыре этапа. В ходе первого претенденты на министерские портфели заполнят анкеты и напишут эссе с изложением основных проблем отрасли и пути их решения. Также они запишут видеопрезентацию с рассказом о себе. Оценивать их будет наблюдательный совет, состоящий из вице-премьеров, экспертов и общественников. Второй этап конкурса — тестирование на знание законодательства РФ, третий — теледебаты. В них примут участие четыре кандидата на министерское кресло, прошедшие отбор.

Дебаты будут транслировать в эфире гостелекана «Крым» и на сайте правительства Крыма. Зрители смогут проголосовать за кандидатов с помощью телефонного и электронного голосования.

С двумя победителями дебатов господин Аксенов проведет собеседование, в ходе которого выберет министра.

«Проект предполагает введение комплексной многоступенчатой системы оценки профессиональных и личностных качеств участников, претендующих на замещение должностей министров. По сути, это новый механизм формирования руководящего состава Совета министров»,— написал Сергей Аксенов. Он добавил, что конкурс завершится до конца года, а во время его проведения все министерства и ведомства будут продолжать работать.

Проигравшие финалисты могут быть рекомендованы для включения в резерв управленческих кадров.

Зампред Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук сказал “Ъ”, что Сергей Аксенов в свою первую каденцию на посту главы Крыма часто менял вице-премьеров, министров и глав администраций городов и районов (в некоторых министерствах и администрациях руководители за пять лет менялись по пять-шесть раз). «Главная проблема — не снять чиновника, а найти ему эффективную замену. Сергей Аксенов заинтересован в усилении профессионального уровня своей команды, в этом ему поможет конкурс»,— считает господин Форманчук. По его мнению, проводя его, глава Крыма усиливает открытость и доступность власти. Он также считает, что критикующие власть люди, если «проявят себя достойно и покажут свой потенциал», могут победить в конкурсе и быть назначенными на посты министров.

Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева сказала “Ъ”, что не слышала о подобных конкурсах в других субъектах РФ, а его объявление укладывает в «общемировую тенденцию политического популизма». Название «твое правительство» не соответствует содержанию конкурса. «Создан наблюдательный совет, который, наверно, можно назвать конкурсной комиссией. И последнее слово, исходя из порядка самого конкурса, будет все равно оставаться за главой республики, а не за жителями Крыма»,— пояснила госпожа Киселева. Она не видит необходимости объявления такого конкурса для формирования органа исполнительной власти. Также, по ее словам, любое онлайн-голосование на телеканале «не отражает мнение генеральной совокупности».

Крымский общественник Александр Юрьев напомнил “Ъ”, что уже четыре года в Крыму в прямом эфире гостелеканала проходят конкурсы на замещение должностей глав администраций городов.

«И что, там побеждали случайные люди? За неделю уже было известно, кто победит в Феодосии, Ялте, Симферополе и других городах. Это будет точно такой же конкурс»,— считает Александр Юрьев. Проект «Твое правительство» он считает «показухой» и в его объективность не верит.

Вадим Никифоров, Симферополь