В Ростове ввели карантин по орнитозу

Ветеринарные врачи выявили орнитоз у трех попугаев в одном из частных дворов Ростова, сообщает пресс-служба управления ветеринарии Ростовской области. Последний раз это заболевание в Ростове выявляли в городе в 2017 году у лесного жаворонка.

На подворье, где содержалась птица, наложили карантин. Ввоз и вывоз птицы оттуда запрещен.

«Домовладение не опечатано, люди продолжают там жить, как и раньше. Но чтобы не допустить распространение болезни, во дворе и в месте содержания попугаев специалисты провели полную дезинфекцию», - сказано в сообщении.

Орнитоз (хламидиоз) — заразная болезнь птиц и человека. У птиц сопровождается поражением паренхиматозных органов и кишечника. Им болеют утки, индейки, гуси, куры, голуби, попугаи, воробьи, фазаны, чайки и др. Заразиться орнитозом птица может через пищу или воздушно-капельным путем.

Дарья Голякова