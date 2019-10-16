ФАС не будет вмешиваться в ситуацию с подорожанием билетов «Победы»

Минтранс России совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) изучит ситуацию с повышением цен на билеты авиакомпании «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию, сообщил «РИА Новости» замминистра транспорта Александра Юрчика. Однако ФАС не видит оснований вмешиваться в ситуацию.

«Вмешательство ФАС не потребуется, пока "Победа" развивает внутреннюю маршрутную сеть, сохраняя доступные цены на внутрироссийских направлениях»,— сообщил агентству представитель службы. Он добавил, что авиакомпания вправе менять цены на полеты из-за рубежа, а вот «выжимание» дополнительных сборов с пассажиров за исправление опечаток в билетах или при регистрации на рейс противоречит политике группы «Аэрофлот».

Ранее стало известно, что авиабилеты «Победы» из-за рубежа в Россию подорожают в среднем на €25 (40%). Как сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя авиакомпании Елену Селиванову, повышение ожидается с 28 октября 2019 года.

До этого, в октябре 2018 года, «Победа» ввела платную регистрацию в зарубежных аэропортах — €25. Некоторые пассажиры пожаловались в транспортную прокуратуру, она провела проверку и потребовала запретить «Победе» брать с пассажиров деньги за регистрацию в зарубежных аэропортах отдельным платежом. Щербинский районный суд Москвы в удовлетворении заявленных требований отказал. Не согласившись с решением суда первой инстанции, прокуратура обжаловала его в Мосгорсуде, где решение суда первой инстанции было отменено, а заявление ММТП удовлетворено. В прокуратуре отметили, что плата в €25 может составлять больше половины стоимости самого билета.

Подробности — в материале “Ъ” «От "Победы" требуют отмены платной регистрации за рубежом»