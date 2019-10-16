Мосгорсуд оставил в силе арест топ-менеджера «Аэрофлота»

Мосгорсуд оставил в силе арест заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова до 30 ноября. Господин Александров и еще трое фигурантов дела обвиняются в хищении у компании 250 млн руб.

Защита обвиняемого просила суд апелляционной инстанции изменить ему меру пресечения на домашний арест. «Аэрофлот», признанный потерпевшим по уголовному делу, просил изменить своему топ-менеджеру меру пресечения на домашний арест. Прокурор заявил, что «не возражает» против перевода топ-менеджера под домашний арест, передает «Интерфакс».

Напомним, 2 октября Басманный суд Москвы отправил под арест Владимира Александрова до 30 октября. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). Кроме господина Александрова по делу проходят бывший директор юридического департамента Татьяна Давыдова, а также два адвоката. По версии следствия, авиакомпания за оказание юридических услуг необоснованно заплатила им 250 млн руб. Адвокаты утверждали, что спасли «Аэрофлоту» 18 млрд руб.

О том, как отсудивших 18 млрд арестовали за хищение 250 млн,— в материале “Ъ” «Перевозчики переплатили защитникам».