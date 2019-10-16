16 октября, среда
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Петр Хомских

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ   |  купить фото

Мосгорсуд отказался лишать родительских прав Хомских, пришедших на акцию с детьми

Мосгорсуд не удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил в силе отказ Никулинского районного суда лишить родительских прав Петра и Елену Хомских, пришедших на несогласованную акцию 3 августа с детьми. Никулинская межрайонная прокуратура настаивала, что, взяв на акцию двух дочерей в детских колясках, супруги Хомские создали «риски для физического и психического здоровья детей».

«Мосгорсуд решил утвердить решение низшей инстанции, оно вступило в силу»,— объявила решение судья Татьяна Сустина (цитата по ТАСС).

Напомним, 2 сентября Никулинский районный суд Москвы отклонил иск прокуратуры о лишении супругов Хомских родительских прав. Другую супружескую пару — Ольгу и Дмитрия Проказовых — пришедшую на митинг 27 июля с годовалым ребенком, суд также не стал лишать родительских прав.

О делах двух семей читайте в материале “Ъ” «Главное, что детей у нас не отбирают».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя