Мосгорсуд отказался лишать родительских прав Хомских, пришедших на акцию с детьми

Мосгорсуд не удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил в силе отказ Никулинского районного суда лишить родительских прав Петра и Елену Хомских, пришедших на несогласованную акцию 3 августа с детьми. Никулинская межрайонная прокуратура настаивала, что, взяв на акцию двух дочерей в детских колясках, супруги Хомские создали «риски для физического и психического здоровья детей».

«Мосгорсуд решил утвердить решение низшей инстанции, оно вступило в силу»,— объявила решение судья Татьяна Сустина (цитата по ТАСС).

Напомним, 2 сентября Никулинский районный суд Москвы отклонил иск прокуратуры о лишении супругов Хомских родительских прав. Другую супружескую пару — Ольгу и Дмитрия Проказовых — пришедшую на митинг 27 июля с годовалым ребенком, суд также не стал лишать родительских прав.

О делах двух семей читайте в материале “Ъ” «Главное, что детей у нас не отбирают».