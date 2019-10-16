Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в футбольном клубе «Сибирь». Заявление о признании клуба банкротом подал стадион «Спартак» из-за долга 24,7 млн руб. Ранее руководство стадиона сообщало “Ъ-Сибирь”, что долги клуба по арендной плате за два года и связанного с ним НП ФК «Сибирь-2» составляют около 50 млн руб.

Напомним, в июне власти Новосибирской области объявили о создании нового футбольного клуба «Новосибирск». Одной из основных причин этого решения было названо неэффективное управление футбольным клубом «Сибирь».

О том, как футбольный клуб «Сибирь» попал под процедуру банкротства, читайте в материале “Ъ” «Гол как свои ворота»

Оксана Павлова