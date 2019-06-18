«Новосибирск» с чистого поля

Власти Новосибирской области официально сообщили о создании в регионе нового футбольного клуба — «Новосибирск». Пока клуб будет существовать на областные деньги, также ведутся переговоры со спонсорами, сообщили власти. Решение о создании нового клуба было принято, после того как действующий футбольный клуб «Сибирь» вылетел из первого дивизиона — Футбольной национальной лиги. Руководство «Сибири» сообщило, что клуб будет ликвидирован, так как лишился областного финансирования. Между тем болельщики организовали сбор подписей в защиту «Сибири».



Министерство физкультуры и спорта Новосибирской области выступит учредителем нового футбольного клуба (ФК) «Новосибирск», создаваемого в форме автономной некоммерческой организации (АНО) вместо ФК «Сибирь». Об этом сообщил вчера на пресс-конференции вице-губернатор Андрей Жуков. По его словам, основной причиной формирования нового футбольного клуба является отрицательный спортивный результат «Сибири» в минувшем сезоне — клуб занял 18 место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), что не позволило команде остаться в составе ФНЛ. Впервые с 2005 года «Сибирь» перешла в зону «Восток» второго дивизиона. «Создание клуба направлено на популяризацию спорта и воспитание футболистов. Большая ставка делается на детский футбол. Ближайшая цель нового клуба — победа в зоне "Восток" первенства ПФЛ и выход в ФНЛ в следующем году»,— рассказал Андрей Жуков. Главным тренером новой команды будет Игорь Чугайнов, с сентября прошлого года и до недавнего времени он тренировал футбольную «Сибирь».

По словам будущего гендиректора ФК «Новосибирск» Анны Барановой, в 2020–2022 годах будет происходить формирование футбольного клуба. В 2022–2026 годах планируется становление клуба. На 2026–2030 годы намечено его развитие и рост. Планируется, что к 2023 году ФК «Новосибирск» вступит в Российскую премьер-лигу.

Высшим коллегиальным органом управления клуба станет наблюдательный совет, в который войдут шесть человек: замгубернатора Новосибирской области, министр физической культуры и спорта, сотрудник министерства физкультуры и спорта, отвечающий за взаимодействие с АНО ФК «Новосибирск», сотрудник областного минфина, председатель Новосибирской областной федерации футбола и гендиректор клуба. «В настоящее время мы подбираем персонал, планируем выпускать сувенирную продукцию. Будем формировать детскую академию. На старте работы в ней будет заниматься около 300 детей, а к 2023 году — около 2 тыс. детей»,— сказала Анна Баранова. Также она отметила, что к 2026 году академия позволит выпустить не менее 15 воспитанников, которые в дальнейшем будут играть в команде ФК «Новосибирск», а 10 человек будут представлять Новосибирск в других клубах РФ.

Госпожа Баранова отметила, что к 2026 году финансирование будет осуществляться по большей части из внебюджетных денег. «На базе нового клуба будут все условия, для того чтобы привлечь инвесторов, одного бюджетного финансирования будет недостаточно»,— уточнил на пресс-конференции министр физкультуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Однако пока у нового клуба нет ни одного спонсора. Единственным финансовым вливанием станут 45 млн руб., изначально предусмотренные в бюджете области для субсидирования деятельности ФК «Сибирь».

Гендиректор ФК «Сибирь» Константин Кричевский сообщил "Ъ", что «Сибирь», «скорее всего, будет ликвидирована». «"Сибири" не будет. Финансирование у клуба забрали. Без денег спортивная организация жить не сможет»,— сказал он. По его словам, последние четыре года клуб на 99% финансировался из бюджета — 250 млн руб. «Клуб "Сибирь" оставили без источников финансирования, но с долгами. Сейчас моя задача культурно довести до логического конца жизнь "Сибири", завершить работу компании, оформить все документы, вести трудовые книжки, общаться с кредиторами и т.д. До принятия решений учредителями буду на месте»,— сказал Константин Кричевский. Сумму текущих долгов «Сибири» он не раскрыл.

Господин Кричевский отметил, что новый клуб будет относиться ко второй лиге. «Зарплаты игроков первой и второй лиги отличаются в несколько раз. Есть люди, которые и 1,5 млн руб. получают, есть и кто 50 тыс. руб. Мы находились с точки зрения финансирования зарплат во втором десятке команд первой лиги»,— сказал он.

Между тем болельщики «Сибири» организовали сбор подписей за сохранение футбольного клуба. Они адресовали свое обращение президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову, губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и члену Совета федерации Владимиру Городецкому. «Прошедший сезон оказался крайне неудачным для команды, которая все время находилась в зоне вылета и по окончании сезона покинула ФНЛ. Мы были недовольны действиями руководства ФК "Сибирь", которые привели к такому печальному результату, но при этом всегда поддерживали клуб и никогда даже не думали, что он может в ближайшее время оказаться под угрозой ликвидации»,— говорится в тексте обращения на change.org. Решение о создании в Новосибирске с нуля нового клуба принято, по их мнению, «игнорируя мнение болельщиков Сибири, а также всех людей, неравнодушных к команде». «Наш клуб существует 83 года. Многие из нас болеют за него годами и десятилетиями. Просим принять все возможные меры к сохранению футбольного клуба "Сибирь" и не допустить ликвидации очередной команды в России»,— требуют они. Под петицией подписалось более 1 тыс. человек.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский считает, что ФК «Новосибирск» создали для того, чтобы обнулить неудачи «Сибири». Однако власти могут столкнуться с недовольством общественности и тех, кто остался работать в ФК «Сибирь»: «Дело в том, что при создании новой "чистой" команды, куда уже позвали тренировать прежнего тренера Сибири Игоря Чугайнова, государственные средства финансирования могут быть направлены только на один ФК, получается, что Сибирь, не дождавшись полной ликвидации, остается в неопределенности, и в первую очередь неудобные вопросы общественники пойдут задавать властям». Господин Жарский уточняет, что при отсутствии заведомо грамотных действий новой команды и неопределенной ситуации с полным финансированием прогнозировать успех сложно.

Юлия Сасевич, Оксана Павлова