«Запретить шаг вправо, шаг влево по дороге в школу»

Власти Саратова приняли меры после трагедии, которая разыгралась в городе в минувшие выходные. Погибла девятилетняя девочка Елизавета. На специальном заседании в городской мэрии чиновники решили определить для детей специальные маршруты из дома в учебные заведения и обратно. Изменить путь следования можно будет лишь после письменного уведомления родителями школьной администрации. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает подобные действия формальными и бессмысленными.

В Саратове произошла страшная трагедия. Погибла девятилетняя девочка Елизавета — ее убил 35-летний гражданин. Преступник признал свою вину. Девочка застала его в чужом гараже — он испугался, что будет раскрыт, и решился на такой шаг. Город был в буквальном смысле потрясен. Люди пытались устроить самосуд — отбить преступника у ОМОНа. На похороны пришло более тысячи человек.

И что же чиновники? Какие выводы были сделаны? Сделаны и много. Для начала решили благоустроить территории в гаражном массиве, мимо которого проходила Елизавета по дороге в школу №73, и около самого учебного заведения. В частности, была произведена опилка деревьев и очистка прилегающей территории от лишней зелени, чтобы никто не мог бы спрятаться в кустах. А теперь, внимание, главное — в мэрии прошло специальное заседание по безопасности детей. Решили для каждого ребенка разработать индивидуальный маршрут от дома до школы и назад. Школьнику будет категорически запрещено от этого маршрута отклоняться.

Если же ученик собирается все-таки куда-то зайти по дороге — родители обязаны письменно уведомить об этом школьную администрацию.

Также возможны и дополнительные меры, например, оборудовать такую «спецтрассу» видеокамерами. Ну и, конечно, в каждом муниципалитете велено создать комиссию, которая изучит эти самые подходы. Можно еще оградить школы колючей проволокой и пустить по ним электрический ток, плюс контрольно-следовая полоса. Тогда точно никто физически не сможет отклониться от курса, и не нужно будет писать объяснительные — в нашем государстве накоплен богатый опыт устройства подобных объектов. Так что удивляться именно такой реакции не приходится.

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Запереть, поставить на учет, запретить, переписать нарушителей. И потом, естественно, наказать — подвергнуть публичному шельмованию. Это фирменные способы решения любых проблем. Еще есть очень популярная мера — комендантский час для детей и подростков. А заодно и для всех остальных.

Лучше бы вообще все сидели по домам. Или если бы нас вообще не было — тогда хлопот меньше.

Кстати, федеральные депутаты и разные начальники тоже недалеко ушли от саратовских коллег: предложили вернуть смертную казнь. Правильно, надо сразу расстрелять, чего там церемониться. Обращает на себя внимание то, что ни один начальник не поднял вопрос: а почему такие вещи происходят? В каком состоянии находятся наши собственные граждане, в какой социальной среде они живут? И вот такие субъекты, что захватывают чужие гаражи, — они откуда берутся? Есть у нас профилактика преступлений?

Хотя бы участковые следят за неблагополучными семьями или за такими личностями? Не видно каких-либо предложений по этой части. Проще всего заставить ходить строем, шаг вправо, шаг влево — пиши объяснительную. Но и это все не главное. Проблема в том, что даже такие решения не будут воплощены в жизнь. Потому что выполнить подобное невозможно. Кто будет отслеживать детей и наказывать родителей? Все это для галочки.