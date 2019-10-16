Япония выделяет $6,5 млн для восстановления последствий тайфуна Хагибис

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил о выделении $6,5 млн из резервного фонда госбюджета на помощь в восстановлении пострадавших от удара тайфуна Хагибис регионов страны, передает Kyodo. Деньги будут выделяться на предметы первой необходимости, таких как вода, еда и спальные мест, а также другой помощи для улучшения условий в центрах эвакуации и оказания помощи тем, кто потерял жилье.

По словам господина Абэ, правительство планирует присвоить тайфуну статус «мощного стихийного бедствия» для того, чтобы увеличить государственные субсидии на восстановление пострадавших районов.

По последним данным по меньшей мере 73 человека погибли в результате тайфуна Хагибис в Японии. Тайфун обрушился на Японию в конце прошлой недели. В 11 префектурах страны продолжаются спасательные работы. Аэропорты и большинство железнодорожных вокзалов приостанавливали работу, было отменено более 800 внутренних рейсов. Уже несколько дней 16 российских туристов из-за тайфуна не могут вылететь из Токио.