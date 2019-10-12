В Японии из-за тайфуна «Хагибис» пострадали не менее 70 человек, есть погибшие

Не менее 70 человек получили ранения в Японии из-за мощного тайфуна «Хагибис», который обрушился на основной остров Хонсю, сообщает агентство Kyodo. Погибли два человека, еще трое пропали без вести. Метеорологи сравнили стихийное бедствие с тайфуном «Ида» в 1958 году, жертвами которого стали 1269 человек.

Японские власти объявили максимальный уровень опасности в нескольких префектурах, в том числе в Токио. На данный момент уже пять рек переполнились из-за тайфуна, поступает информация о разрушениях. По данным властей префектуры Тиба, разрушены 12 домов, повреждены еще 70.

В посольство РФ в Японии сообщили ТАСС, что информации о пострадавших россиянах пока не поступало. Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о помощи Токио, если поступит такая просьба.