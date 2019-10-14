Российские туристы застряли в Японии из-за тайфуна Хагибис

Шестнадцать российских туристов с 12 октября не могут вылететь домой из Токио из-за тайфуна Хагибис. Застрявшие туристы — жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Архангельска, Ярославля, Ижевска, Йошкар-Олы, Казани, Самары и Пензы, сообщает ярославское отделение «Эха Москвы». Авиакомпания Japan Airlines отменила рейс и сперва перенесла его на 13 октября, но вылет не состоялся до сих пор.

«Ничем помочь не можем. Обращайтесь в авиакомпанию. Так нам сказали вчера в посольстве. Но вроде бы сейчас началось какое-то движение. Третий помощник российского посла вместе с нашим представителем сейчас находится в офисе Japan Airlines, и там обещали придумать, как нам вылететь на родину»,— рассказал радиостанции один из застрявших туристов, Марат Химов.

Еще одна туристка, Ирина Власюк, сообщила телеканалу «Звезда», что россиянам не предложили ни жилья, ни питания. «Мы просто застряли и живем здесь за свой счет»,— рассказала госпожа Власюк.

В паблике во «ВКонтакте» «Типичный Екатеринбург» приводится цитата еще одного туриста по имени Андрей. Вчера, 13 октября, он рассказал, что аэропорт переполнен, люди спят на чемоданах. Офис авиакомпании не работал из-за выходных.

Напомним, тайфун обрушился на Японию в конце прошлой недели. Число жертв превысило 50 человек, более 180 пострадали. О пострадавших россиянах пока не сообщалось.