Суд запретил «Победе» брать деньги за регистрацию в зарубежных аэропортах

Московский городской суд поддержал требование Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) об отмене платной регистрации для пассажиров авиакомпании «Победа» в зарубежных аэропортах, сообщается на сайте прокуратуры. В октябре 2018 года лоукостер ввел платную регистрацию в зарубежных аэропортах — €25. Некоторые пассажиры пожаловались в транспортную прокуратуру, которая провела проверку соблюдения прав пассажиров.

В соответствии с Федеральными авиационными правилами перевозчик обеспечивает в аэропорту регистрацию пассажиров и оформление багажа к перевозке, указали в ведомстве. Предусмотренными нормами за указанную услугу дополнительная плата не взимается, и такое нововведение авиакомпании напрямую противоречит указанным положениям закона, подчеркнули в ММТП.

В целях устранения нарушений прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о приведении правил «Победы» в соответствие с нормами законодательства. Щербинский районный суд Москвы в удовлетворении заявленных требований отказал. Не согласившись с решением суда первой инстанции, прокуратура обжаловала его в Мосгорсуде, где решение суда первой инстанции было отменено, а заявление ММТП — удовлетворено.

Пресс-служба «Победы» сообщила «Интерфаксу», что компания будет оспаривать решение суда. «Бесплатных услуг не бывает — бывают включенные в тариф по умолчанию для всех. Мы категорически против того, чтобы наши клиенты оплачивали услуги, которыми не пользуются. Сейчас более 90% клиентов регистрируются бесплатно онлайн. А кто хочет, чтобы его зарегистрировал агент в аэропорту, оплачивает эту услугу аэропорту. Почему все клиенты должны платить за услугу регистрации? Мы, напротив, хотим снижать цены на перелет»,— заявили в авиакомпании.

Подробнее об иске ММТП — в материале “Ъ” «От "Победы" требуют отмены платной регистрации за рубежом».