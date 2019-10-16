Фактор субсидии

Участники факторингового рынка добились, чтобы Минпромторг рассмотрел вопрос включения факторинговых компаний в программы поддержки экспорта. Это поможет значительно нарастить экспортный факторинг, который в России развит слабо. Впрочем, у этого направления факторинга есть и другие ограничения, мешающие его развитию, указывают участники рынка.

Минпромторг собирается проработать вопрос включения в список получателей субсидий факторинговых компаний, входящих в банковские группы. Это следует из ответа министерства на предложение Ассоциации факторинговых компаний (АФК), направленное первому зампреду правительства Антону Силуанову (с обоими письмами ознакомился “Ъ”). Минпромторг подтвердил получение письма ассоциации и отправку ответа. В Минфине также получили предложение АФК.

В настоящее время в субсидировании процентных ставок по предоставляемому краткосрочному финансированию под уступку дебиторской задолженности (будущих платежей за поставку) иностранных контрагентов могут участвовать только банки. Однако в крупнейших банковских группах операции факторинга осуществляются через дочерние компании, указывала в своем письме ассоциация. По мнению Минпромторга, «совершенствование механизмов» осуществления этой программы «позволит обеспечить развитие экспортной деятельности российских организаций». Как отмечается в письме министерства, эту позицию поддерживает и ФАС.

Программа «О поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности…» была утверждена в феврале 2019 года. Она, в частности, предполагает субсидирование части ставок по экспортным кредитам, а также «иных инструментов финансирования, аналогичных кредиту по экономической сути», к которым относится и факторинг. Для банков государство готово компенсировать 3–4,5 процентных пункта экспортного кредита и «иных инструментов».

Рынок экспортного факторинга в России развит слабо. «Прежде его ограничивало валютное законодательство, однако в 2015 году в него были внесены изменения, что позволило открыто проводить сделки по экспортному факторингу»,— указывает исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко. По данным ассоциации, на начало 2019 года экспортный факторинг предлагали всего десять компаний, а совокупный портфель по этим сделкам составлял лишь 2,5 млрд руб. Согласно предварительным итогам девяти месяцев, портфель экспортного факторинга увеличился до 3,3 млрд руб. «Экспортный факторинг в России составляет менее 1% от всей доли рынка. На Западе его доля может измеряться двузначными числами»,— отмечает директор по продажам продуктов факторинга Альфа-банка Павел Шишов. «В странах ЕС объем международного факторинга сопоставим с объемом внутреннего факторинга»,— добавляет управляющий директор по продажам дирекции международного бизнеса МКБ Ренат Ганеев.

Как отмечает в письме ассоциация, расширение действия программы на участников банковских групп позволит увеличить число экспортеров, применяющих инструменты экспортного факторинга, до 300–500 компаний в течение 12 месяцев с момента вступления изменений в силу. Рост портфеля оценивается до 8–10 млрд руб. «Если предположить, что на долю факторинга останется 10% финансирования, в этом случае программа Минпромторга даст рост рынка экспортного факторинга на 5–6 млрд руб.»,— оценивает господин Шишов. «Мы планируем значительно увеличить портфель по экспортному факторингу при наличии субсидированной ставки (в три-пять раз в течение 12–18 месяцев) за счет снижения эффективной ставки фондирования экспортеров-производителей»,— говорит исполнительный директор Национальной факторинговой компании Александр Поленок.

Впрочем, даже включение факторинговых компаний в список субсидируемых организаций будет иметь ограниченный эффект, убеждены участники рынка. Основным тормозом его развития «является широкое распространение при экспорте продуктов торгового финансирования, а также законодательные ограничения в части обязательной репатриации валютной выручки экспортерами», утверждает господин Шишов. Чтобы экспортный факторинг динамично развивался, важно страхование неплатежа дебиторами и изменение валютного законодательства по возврату средств из-за рубежа. «Сейчас при экспорте в некоторые страны основным барьером является именно риск невозврата средств»,— отмечает господин Поленок.

Илья Усов