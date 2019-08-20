Фактор укрупнения

По итогам 2019 года портфель факторинговых компаний может приблизиться к 800 млрд руб. Однако рост этот обеспечен крупными сделками с ограниченным числом дебиторов. При этом сегмент субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) продолжает стагнировать.

Суммарный портфель российских факторинговых компаний (ФК), предоставляющих краткосрочное финансирование под уступку дебиторской задолженности (будущих платежей за поставку), на конец первого полугодия составил 556,8 млрд руб. Это следует из обзора рынка Ассоциации факторинговых компаний (АФК). Он составлен на основе анкетирования 30 организаций, включающих 15 банков, 9 специализированных компаний и 6 групп, объединяющих кредитную организацию и ФК. 393,6 млрд руб. из совокупного портфеля пришлось на сделки без регресса, а 157,4 млрд руб.— с регрессом. Рост совокупного факторингового портфеля по сравнению с 1 июля прошлого года составил 21,8%. По прогнозу АФК, по итогам этого года факторинговый портфель составит 790 млрд руб., что на 29,4% выше прошлогоднего результата.

В первом полугодии факторами было профинансировано более 6,2 тыс. компаний, что на 39,1% больше, чем годом ранее. При этом в прошлые годы наблюдалась стагнация клиентской базы (см. “Ъ” от 19 февраля). Впрочем, рост профинансированных компаний не повлиял на количество дебиторов (компаний, задолженность которых была уступлена). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество дебиторов даже незначительно сократилось и составило 7,7 тыс. штук. Если эта тенденция сохранится, то этот год станет уже пятым, когда суммарное количество дебиторов уменьшается. «Число дебиторов, принимаемых на факторинг, снижается синхронно с количеством качественных корпоративных заемщиков банков. Сегодня в факторинге финансовое состояние клиентов не важно, потому что кредитный риск факторинговая компания оценивает по дебитору. Поэтому число дебиторов падает, а объем факторинга без регресса к клиенту растет»,— указывает исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко.

Как отмечает директор по продажам факторинга Альфа-банка Павел Шишов, прирост рынка факторинга происходит в основном за счет рынка металлургии и нефтегазового сектора. По его словам, все больше крупных холдингов—представителей данных отраслей разыгрывают тендеры по факторингу на десятки миллиардов рублей. «Фокус крупнейших ФК смещается в сторону крупного корпоративного бизнеса, из-за чего доля субъектов МСП падает»,— говорит эксперт. «Стагнация МСП связана с двумя причинами: игроки, специализировавшиеся на работе с этим сегментом, ушли либо находятся в процедуре пересмотра бизнес-модели, а крупные игроки сосредоточены на крупном сегменте, поскольку там основной рост»,— считает директор департамента факторинга МКБ Кирилл Покровский. Гендиректор «Росбанк-Факторинга» видит главную причину отсутствия роста в МСП в стагнации в этом сегменте в целом. По словам господина Шишова, поддержкой для МСП в ближайшее время могут стать факторинговые площадки, «позволяющие быстро и безрисково финансировать их дебиторскую задолженность в адрес сетей и крупных компаний». Впрочем, они пока лишь «закончили свои пилотные сделки», отмечает он.

Илья Усов