ИСГ «Норманн» признали банкротом

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом НАО «ИСГ "Норманн"», структуру компании «Норманн». В отношении инвестиционно – строительной группы введена процедура наблюдения. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Строительная компания занималась возведением жилого комплекса «На Заречной» в Парголово с 2014 года. В 2016 году стало известно о проблемах «Норманна» о переносе сроков ввода объектов в эксплуатацию. Летом по подозрению в мошенничестве со средствами дольщиков ЖК «На Заречной» на сумму не менее 1,4 млрд руб. был арестован по глава ГК «Норманн» Владимир Смирнов. Он пробудет в СИЗО до декабря.

Напомним, что в сентябре арбитражный суд признал банкротом компанию «Норманн-Центр». В отношении застройщика открыто конкурсное производство.