Компания «Норманн-Центр» признана банкротом

Арбитражный суд Санкт- Петербурга признал банкротом компанию «Норманн-Центр». В отношении застройщика открыто конкурсное производство.

Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел 27 сентября.

Инициаторами иска к входящей в ГК «Норманн» является группа дольщиков жилого комплекса «Три апельсина». Комплекс стройкомпания обещала сдать еще в 2016 году. Судебное заседание по застройщику ЗАО «ИСГ «Норманн» назначено на 15 октября 2019 года.

Напомним, что накануне Выборгский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для генерального директора ГК «Норманн» Владимира Смирнова до 9 декабря.