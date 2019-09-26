Главу ГК «Норманн» оставили в СИЗО до декабря

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для генерального директора ГК «Норманн» Владимира Смирнова до 9 декабря. Об этом “Ъ-СПб” сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Владимира Смирнова обвиняют в мошенническом хищении средств дольщиков ЖК «На Заречной» в Петербурге на сумму не менее 1,4 млрд руб.

По версии следствия, с января 2015 года по декабрь 2017 года Владимир Смирнов и неустановленные лица из числа руководителей НОА «ИСТ Норманн» ввели в заблуждение 774 дольщика при строительстве жилого комплекса «На Заречной», расположенного в поселке Парголово на севере Петербурга. На строительство жилых комплексов, считает следствие, было потрачено всего 80 млн рублей вместо 1,4 млрд. Весной Владимиру Смирнову также предъявили обвинение в мошенническом хищении 1,8 млрд руб. средств 1,5 тыс. дольщиков ЖК «Десяткино 2.0». Таким образом, в общей сложности ему вменяют ущерб в размере 3,2 млрд рублей.

Марина Царева